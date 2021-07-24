超級變變變！東京奧運官方時計OMEGA的進化之路

東京奧運已在昨日晚間舉行開幕式，無論是宛如「超級變變變」、向1964年50組運動圖像致敬的表演，又或是三位棒球巨人長嶋茂雄、王貞治、松井秀喜，三人一同傳遞聖火，都讓人無限熱血，感受到奧運四海一家的振奮精神！

但如何想像：在1932第一次擔任奧運官方指定計時廠商時，歐米茄僅使用總計30枚計時碼表，負責為比賽的結果交付公平、精密的運算數據。近90年後的今日，歐米茄已經開發出各種超乎想像的精密時計，是世界最先進的運動計時設備商之一。

事實上：國際奧委會主席Thomas Bach與歐米茄計時執行長Alain Zobrist日前已在東京會合，並歡迎該品牌開始執行官方指定計時廠商的任務。而下面五種專業精密儀器或技術，正由歐米茄提供，想知道他們的功能和特點？快來看看吧！

一、電子起步槍（The Electronic Starting Pistol）

和每位參賽者身體後方揚聲器相連結的電子起步槍，每當扣下扳機時，將播放聲音並發出閃光，同時向計時設備發出啟動脈衝，而這將是

讓每位運動員擁有平等起步條件的兩全之道。

二、田徑起跑器（Athletics Starting Blocks）

同時具備揚聲功能與內置感應器的這項儀器，每秒可測量4,000次施加於踏板上的力道。監測系統也將隨即將數據傳送至現場電腦，以確認所有參賽者都在公平的情況下，向桂冠與榮譽出發。

三、光感應攝影終點攝影機（Scan’O’Vision MYRIA）

短跑、跨欄和其他比賽的終點線，或都能發現到這特殊儀器存在的身影，光感應攝影終點攝影機（Scan’O’Vision MYRIA ）可以提供每秒可拍攝高達10,000幅數位照片，並製作出合成照片，在競爭最激烈的競賽中，發現最極端微小的差異，讓冠軍真實出

線。

四、游泳觸摸板（Swimming Touchpads）

比賽結束時，位於泳池兩端的觸摸板，將可讓泳手施加1.5至2.5公斤的壓力以「停止計時」，歐米茄則是在1968年引入這項技術。

五、量子計時器（Quantum Timer）