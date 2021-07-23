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7-11推寶可夢限量周邊！玩具、涼感抱枕、口罩都萌翻

聯合報 / 記者陳立儀／即時報導
7月28日上午11點起7-ELEVEN全店同步推出「寶可夢涼感抱枕」ibon預購，共6款，每款售價299元。圖／7-ELEVEN提供
7月28日上午11點起7-ELEVEN全店同步推出「寶可夢涼感抱枕」ibon預購，共6款，每款售價299元。圖／7-ELEVEN提供

為歡慶寶可夢25周年，7-ELEVEN門市自7月28日起搶先推出寶可夢限量周邊商品，包括隨身必備的「寶可夢醫療成人口罩」、夏季好涼伴「寶可夢超靜音隨身風扇」與「寶可夢涼感抱枕」，還有萌翻天的「走路啾啾皮卡丘」、「電流急急皮卡丘」，讓超療癒的皮卡丘及精靈們陪伴大小朋友開心度過每一天，寶可夢大師們快整套收服！

不論室內或室外，口罩戴好戴滿最安全，7月28日起7-ELEVEN限定門市時尚專區獨家推出「寶可夢醫療成人口罩－白色數字幾何款」，以皮卡丘為主角，搭配幾何圖形及數字設計，另外還有「黃色數字圓臉款」、「大數字款」、「黃色多變款」等款式可供挑選，5入裝售價99元，OPEN POINT會員可於7月28日上午11點起透過App線上預購。

7月28日上午11點起7-ELEVEN全店同步推出「寶可夢超靜音隨身風扇」、「寶可夢涼感抱枕」ibon預購。「寶可夢超靜音隨身風扇」推出皮卡丘、卡比獸兩款造型，風扇採三段風速設計，內建超靜音馬達，除了頸掛與手持之外，還有貼心的桌面支架功能，外出隨身攜帶或室內使用都超方便，每款售價399元；「寶可夢涼感抱枕」則有皮卡丘、卡比獸、可達鴨、快龍、伊布、乘龍等6款造型，採用特殊涼感材質，接觸時能瞬間感覺到涼感舒適，每款售價299元。

不僅如此，7-ELEVEN更引進日本直送的「走路啾啾皮卡丘」、「電流急急皮卡丘」，其中「走路啾啾皮卡丘」會對聲音做出反應，會唱歌、開心或生氣，高興的時候手會上下擺動、腮紅也會發光，還可以搖搖晃晃地走路，就像在家裡看皮卡丘遊行一樣，數量越多越可愛，售價899元；「電流急急皮卡丘」玩法刺激有趣，在時間內使用勾棒沿著尾巴的金屬鐵線前進，到終點都不能觸碰到鐵線，萬一途中不小心碰到尾巴的金屬鐵線，就會發生震動表示挑戰失敗，皮卡丘還會一邊呼喊「皮卡！皮卡丘！」為你加油，售價999元。

7月28日起7-ELEVEN限定門市時尚專區獨家推出「寶可夢醫療成人口罩」，共4款、每款5入售價99元，OPEN POINT會員可於7月28日上午11點起透過App線上預購。圖／7-ELEVEN提供
7月28日起7-ELEVEN限定門市時尚專區獨家推出「寶可夢醫療成人口罩」，共4款、每款5入售價99元，OPEN POINT會員可於7月28日上午11點起透過App線上預購。圖／7-ELEVEN提供
7月28日上午11點起7-ELEVEN全店同步推出「寶可夢超靜音隨身風扇」ibon預購，共有皮卡丘、卡比獸兩款造型，每款售價399元。圖／7-ELEVEN提供
7月28日上午11點起7-ELEVEN全店同步推出「寶可夢超靜音隨身風扇」ibon預購，共有皮卡丘、卡比獸兩款造型，每款售價399元。圖／7-ELEVEN提供
7月28日起7-ELEVEN限定門市時尚專區獨家推出「寶可夢醫療成人口罩」，共4款、每款5入售價99元，OPEN POINT會員可於7月28日上午11點起透過App線上預購。圖／7-ELEVEN提供
7月28日起7-ELEVEN限定門市時尚專區獨家推出「寶可夢醫療成人口罩」，共4款、每款5入售價99元，OPEN POINT會員可於7月28日上午11點起透過App線上預購。圖／7-ELEVEN提供
7月28日上午11點起7-ELEVEN全店同步推出「寶可夢涼感抱枕」ibon預購，共6款，每款售價299元。圖／7-ELEVEN提供
7月28日上午11點起7-ELEVEN全店同步推出「寶可夢涼感抱枕」ibon預購，共6款，每款售價299元。圖／7-ELEVEN提供
7月28日起7-ELEVEN限定門市時尚專區獨家推出「寶可夢醫療成人口罩」，共4款、每款5入售價99元，OPEN POINT會員可於7月28日上午11點起透過App線上預購。圖／7-ELEVEN提供
7月28日起7-ELEVEN限定門市時尚專區獨家推出「寶可夢醫療成人口罩」，共4款、每款5入售價99元，OPEN POINT會員可於7月28日上午11點起透過App線上預購。圖／7-ELEVEN提供
7月28日上午11點起7-ELEVEN全店同步推出「走路啾啾皮卡丘」ibon預購，售價899元。圖／7-ELEVEN提供
7月28日上午11點起7-ELEVEN全店同步推出「走路啾啾皮卡丘」ibon預購，售價899元。圖／7-ELEVEN提供
7月28日上午11點起7-ELEVEN全店同步推出「走路啾啾皮卡丘」ibon預購，售價899元。圖／7-ELEVEN提供
7月28日上午11點起7-ELEVEN全店同步推出「走路啾啾皮卡丘」ibon預購，售價899元。圖／7-ELEVEN提供
7月28日上午11點起7-ELEVEN全店同步推出「寶可夢超靜音隨身風扇」ibon預購，共有皮卡丘、卡比獸兩款造型，每款售價399元。圖／7-ELEVEN提供
7月28日上午11點起7-ELEVEN全店同步推出「寶可夢超靜音隨身風扇」ibon預購，共有皮卡丘、卡比獸兩款造型，每款售價399元。圖／7-ELEVEN提供
7月28日上午11點起7-ELEVEN全店同步推出「電流急急皮卡丘」ibon預購，售價999元。圖／7-ELEVEN提供
7月28日上午11點起7-ELEVEN全店同步推出「電流急急皮卡丘」ibon預購，售價999元。圖／7-ELEVEN提供

寶可夢 口罩

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