7-11推寶可夢限量周邊！玩具、涼感抱枕、口罩都萌翻

為歡慶寶可夢25周年，7-ELEVEN門市自7月28日起搶先推出寶可夢限量周邊商品，包括隨身必備的「寶可夢醫療成人口罩」、夏季好涼伴「寶可夢超靜音隨身風扇」與「寶可夢涼感抱枕」，還有萌翻天的「走路啾啾皮卡丘」、「電流急急皮卡丘」，讓超療癒的皮卡丘及精靈們陪伴大小朋友開心度過每一天，寶可夢大師們快整套收服！

不論室內或室外，口罩戴好戴滿最安全，7月28日起7-ELEVEN限定門市時尚專區獨家推出「寶可夢醫療成人口罩－白色數字幾何款」，以皮卡丘為主角，搭配幾何圖形及數字設計，另外還有「黃色數字圓臉款」、「大數字款」、「黃色多變款」等款式可供挑選，5入裝售價99元，OPEN POINT會員可於7月28日上午11點起透過App線上預購。

7月28日上午11點起7-ELEVEN全店同步推出「寶可夢超靜音隨身風扇」、「寶可夢涼感抱枕」ibon預購。「寶可夢超靜音隨身風扇」推出皮卡丘、卡比獸兩款造型，風扇採三段風速設計，內建超靜音馬達，除了頸掛與手持之外，還有貼心的桌面支架功能，外出隨身攜帶或室內使用都超方便，每款售價399元；「寶可夢涼感抱枕」則有皮卡丘、卡比獸、可達鴨、快龍、伊布、乘龍等6款造型，採用特殊涼感材質，接觸時能瞬間感覺到涼感舒適，每款售價299元。