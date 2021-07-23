懶人包／疫情警戒降二級！「4大超商限時優惠」一次看

中央流行疫情指揮中心宣布7月27日至8月9日全國調降為二級警戒，在全台的共同努力之下，讓嚴峻的疫情稍稍獲得控制，為了緩解大眾緊繃的心情，4大超商紛紛祭出限時優惠，包括消費者最愛的咖啡、飲料、冰品等全都有，想要精省荷包就趕快買起來！

●7-ELEVEN

7-ELEVEN的OPEN POINT「行動隨時取」即日起推出限時3天的「三級降二級，美好新生活」活動，共有CITY系列6款指定飲品優惠，以同品項32杯組合優惠價，迎接三級警戒降至二級的好心情，最高現省近千元，包括CITY CAFE大杯美式咖啡32杯優惠價988元（原價1,440元）、CITY PRIMA精品拿鐵咖啡32杯優惠價1,888元（原價2,880元）、CITY PRIMA精品美式咖啡32杯優惠價1,688元（原價2,560元）、CITY CAFE濃萃拿鐵咖啡32杯優惠價1,388元（原價1,920元）、CITY PEARL黑糖珍珠撞奶32杯優惠價1,388元（原價1,920元）、CITY TEA現萃茶四季春青茶32杯優惠價788元（原價1,120元）。上述6款CITY系列飲品特惠組同品項可冷、熱飲互換，每位會員限購各2組，無兌換期限，限量組數請見OPEN POINT App說明。

此外，即日起至7月25日於7-ELEVEN門市使用icash 2.0、icash Pay、OPEN錢包、悠遊卡、一卡通等5大支付工具消費滿150元結帳金額再88折活動、部分商品95折，因應中元節還有量販大包裝、箱裝零食等指定品項優惠。

全家便利商店為迎接「匠」「極」新生活，即日起至8月10日購買夾心匠土司系列、極鬆餅系列，搭配指定飲料可享49元優惠價，或是搭配Let's Café單品全系列可享咖啡半價。

此外，為替大家加油打氣，全家便利商店App「隨買跨店取」將於7月27日至7月29日推出3天限定優惠，Let’s Café特大杯經典美式咖啡、特大杯經典拿鐵可享同品項買2送2，各限量10萬份，每位會員限購2組；大人小孩都愛的Fami霜淇淋推出不限口味10支特價250元，每位會員限購2組，限量10萬份；茶飲則有自有品牌FamilyMart Collection瓶裝茶700ml系列買2送2，每位會員限購2組。

想趁機採購的民眾，7月28日至8月24日消費單筆折扣後滿200元就可獲得1個集章，集滿3個章可兌換100元購物金；7月30日至8月22日期間每周的五、六、日以Fami錢包支付滿200元立折20元、限量20萬筆，還可同步參加集章活動。

●萊爾富

萊爾富7月27日至7月29日推出「防疫有你」限時3天特惠活動，多項指定冰品、牛乳、茶飲、氣泡水、包裝水等可享同品項第2件0元；福樂一番鮮鮮乳300ml可享同品項第3件0元，萬丹鮮乳936ml（售價99元）可享單件79元。對於愛喝咖啡的族群，萊爾富也將於7月26日、8月2日、8月9日在Hi-Life VIP會員App內的「整買零取」推出同品項大杯咖啡周一買6送6活動，包含大杯冰／熱美式咖啡、大杯冰／熱拿鐵咖啡。

萊爾富「防疫有你」限時3天特惠活動同品項第2件0元商品包括黑丸檸檬紅茶QQ脆冰棒、黑丸仙草厚牛乳雪糕、SWISS MISS巧克力雪糕、小牧好好－巧克力牛乳310ml、伊藤園烏瓦紅茶525ml、Cheers EX強氣泡水500ml、統一PH9.0鹼性離子水800ml等。

●OKmart

7月27日至7月30日至OKmart全台830間門市可享OKCAFE大杯莊園級美式咖啡、拿鐵同品項買2送2。OKmall雲端商城購買大杯莊園級美式咖啡、拿鐵同品項10杯可享5折優惠，再送1,000點會員點數；OKmall另有光泉冰釀烏龍6入特價99元，鮮剖椰子汁6入特價192元，再送688點會員點數。