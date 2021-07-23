快訊

東京奧運開幕以「情同與共」主題展開 中華隊排第105位進場

新增1染疫死亡卻晚2個月公布？ 羅一鈞親揭原因

聽新聞
test
0:00 / 0:00

迎接東京奧運開幕 Google首頁暗藏互動式運動小遊戲

聯合報 / 記者黃筱晴／即時報導
迎接正式開幕，透過各式Google服務及YouTube就能一起前進東京奧運。圖／Google提供
迎接正式開幕，透過各式Google服務及YouTube就能一起前進東京奧運。圖／Google提供

東京奧運即將在幾個小時後正式開幕，雖然因為疫情關係讓大家都無法前往現場，但透過科技的幫忙，透過Google服務與YouTube，就能隨時掌握奧運賽事動態，為喜愛的選手加油！

眼尖的民眾一定發現Google首頁已經換上的新的Doodle，這是Google與日本動畫公司STUDIO 4°C合力打造有史以來規模最大的一款互動式Doodle遊戲。只要按一下Doodle即可進入遊戲世界並加入運動隊伍，與征服滑板、橄欖球、攀岩等領域的衛冕冠軍一較高下，同時感受16位元復古風的魅力。此外，穿越Doodle Champion Island的過程還有數十個驚喜和支線任務，超級耐玩。

另外，當然也可以利用Google搜尋即時掌握賽事最新消息，找出喜愛的賽事、運動與選手的最新資訊，或是國家金牌榜動態排名。想要知道現在夯什麼，也可以前往Google搜尋趨勢頁面，看看現在全球民眾都在搜尋哪些有趣的內容。

即日起，Marca Claro、Eurosport等來自世界各地的奧運官方電視台都會在各自的YouTube頻道上直播賽事，提供相關片段和精彩集錦。美國版的YouTube TV 同樣會顯示NBCUniversal對於 2020 年東京奧運的即時報導，如果想觀看更多內容，也可以前往Olympics YouTube官方頻道查看YouTube以YouTube Originals 系列的形式加入的奧運相關豐富內容。

如果不想動手，也可以直接請Google助理為你解答疑問，使用通關密語「Ok Google」，就可以運用手機、智慧音箱還是其他支援的裝置掌握比賽大小事。或也可以透過Google Play應用程式整理的應用程式集錦，包含Olympics官方應用程式、官方電視台、新聞機構、社交、運動、遊戲及健身內容，與奧運會一起動起來。

而好想出國玩的民眾們，即使無法親臨奧運會現場，還是能使用Google街景服務神遊當地來場虛擬導覽，搭配Google翻譯，讓看不懂日文的民眾也能不受語言隔閡探索當地。

Google首頁已經換上的東京奧運專屬Doodle，點進去就能進入探索多款互動式運動遊戲。圖／Google提供
Google首頁已經換上的東京奧運專屬Doodle，點進去就能進入探索多款互動式運動遊戲。圖／Google提供

東京奧運 直播 疫情

延伸閱讀

奪金牌就頒280萬 富邦集團為贊助選手設助威金

開YouTube一個月就有190萬粉絲　金鍾國首月影片收益全捐出

老將馳騁東奧／喬治亞奧運元老 52歲射擊女將9度征奧

奧運射箭技術官員也有台灣人 老公還是奧運銀牌陳詩園

相關新聞

Google東奧小遊戲「塗鴉冠軍島」上線啦 和天狗、河童PK七種運動

Google最新奧運小遊戲你玩了嗎？為了迎接奧運，Google在搜尋首頁放上了「塗鴉冠軍島(Doodle Champion Island)」小遊戲，玩家可以化身成三花貓，一路挑戰桌球、滑板、射箭等各種奧運比賽項目。上線後廣受好評，被譽為「史上最精緻小遊戲」。

四分之一用戶是老司機…Tumblr「大掃黃」後雪崩式沒落 如何東山再起？

知名社群部落格 Tumblr 歷經 2 次易主、大掃黃禁令頒布等變革後，現今意欲主打內容變現市場，再次復活。

LINE「收回訊息」超惱人？網曝重點功能：可防流出

現代人習慣使用通訊軟體聯繫，也常用於工作事項交辦，其中LINE進入台灣人生活多年，功能也從單純的傳訊、通話逐漸增加，除可多人通話外，也可回收傳出的文字、圖片等訊息。但有網友表態「討厭賴一直收回的人」，直言不喜歡這功能，引起網友討論。

迎接東京奧運開幕 Google首頁暗藏互動式運動小遊戲

東京奧運即將在幾個小時後正式開幕，雖然因為疫情關係讓大家都無法前往現場，但透過科技的幫忙，透過Google服務與YouT...

LINE用「4字」預知未來？她收到訊息驚呆 網一看曝真相

使用通訊軟體傳送訊息既快速又方便，不過近日有一名女網友發文分享收到「預言通知」的可怕狀況，網友們一看卻紛紛直呼自己也遇過這種情況。

不再一碼難求！Clubhouse宣布脫離測試版 「全面開放」用戶進入

今年年初在台灣爆紅的語音社交平台「Clubhouse」於昨（21日）晚宣布，將向所有用戶開放，未來不再需要透過邀請碼，即可直接使用。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。