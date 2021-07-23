迎接東京奧運開幕 Google首頁暗藏互動式運動小遊戲

東京奧運即將在幾個小時後正式開幕，雖然因為疫情關係讓大家都無法前往現場，但透過科技的幫忙，透過Google服務與YouTube，就能隨時掌握奧運賽事動態，為喜愛的選手加油！

眼尖的民眾一定發現Google首頁已經換上的新的Doodle，這是Google與日本動畫公司STUDIO 4°C合力打造有史以來規模最大的一款互動式Doodle遊戲。只要按一下Doodle即可進入遊戲世界並加入運動隊伍，與征服滑板、橄欖球、攀岩等領域的衛冕冠軍一較高下，同時感受16位元復古風的魅力。此外，穿越Doodle Champion Island的過程還有數十個驚喜和支線任務，超級耐玩。

另外，當然也可以利用Google搜尋即時掌握賽事最新消息，找出喜愛的賽事、運動與選手的最新資訊，或是國家金牌榜動態排名。想要知道現在夯什麼，也可以前往Google搜尋趨勢頁面，看看現在全球民眾都在搜尋哪些有趣的內容。

即日起，Marca Claro、Eurosport等來自世界各地的奧運官方電視台都會在各自的YouTube頻道上直播賽事，提供相關片段和精彩集錦。美國版的YouTube TV 同樣會顯示NBCUniversal對於 2020 年東京奧運的即時報導，如果想觀看更多內容，也可以前往Olympics YouTube官方頻道查看YouTube以YouTube Originals 系列的形式加入的奧運相關豐富內容。

如果不想動手，也可以直接請Google助理為你解答疑問，使用通關密語「Ok Google」，就可以運用手機、智慧音箱還是其他支援的裝置掌握比賽大小事。或也可以透過Google Play應用程式整理的應用程式集錦，包含Olympics官方應用程式、官方電視台、新聞機構、社交、運動、遊戲及健身內容，與奧運會一起動起來。