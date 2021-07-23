快訊

東京奧運開幕以「情同與共」主題展開 中華隊排第105位進場

新增1染疫死亡卻晚2個月公布？ 羅一鈞親揭原因

聽新聞
test
0:00 / 0:00

慶解封 4折閃購！台北遠東一泊二食 客房吃烤鴨回歸

聯合報 / 記者羅建怡／即時報導
五星客房裡吃烤鴨，享受美食假期。圖／台北遠東香格里拉提供
五星客房裡吃烤鴨，享受美食假期。圖／台北遠東香格里拉提供

迎接期待已久的警戒降級，台北遠東香格里拉飯店特別推出住宿享美食的「香格里拉饗樂假期」，7月26日上午10點至28日下午5點，限時3天閃購優惠，可預訂7月28日至8月31日期間，兩人成行的一泊二食饗樂假期5,888元起，平均每人3千元有找，再送住房升等、豐盛早餐、主題晚餐以及價值3千元飯店禮券。

其中，「香宮烤鴨宴住房專案」每晚5,888元起，可於客房裡安心大啖香宮經典烤鴨三吃；「義遊馬可波羅住房專案」每晚7,388元起，可享五道式奢華義式碳烤牛排龍蝦海陸美饌。

於上一波微解封閃購3天內熱賣300組的「安心解鴨住房專案」再升級回歸，這次推出的「香宮烤鴨宴住房專案」，8月1日至10月3日期間入住，每晚5,888元起 (至多兩位大人及兩位12歲以下孩童入住)，加碼客房升等至尊榮客房、送豐盛早餐、價值3,000元飯店住宿及餐飲抵用券，加價300元還可升等至台北101景觀尊榮客房，啖美食、賞夜景。

想念浪漫義大利的旅人們，不妨讓「義遊馬可波羅住房專案」解旅行的饞，一泊二食每晚7,388元起，除了豐盛早餐，晚餐更是奢華海陸盡享，可安心在房中享用兩人世界與牛排龍蝦雙享的海陸美饌，再升等至尊榮客房，加價300元就可再升等至台北101景觀尊榮客房，另贈價值3,000元飯店住宿餐飲抵用券。

以上住房專案價格可於周日至周四入住，於周五、六入住需加收1,200元，第三人入住需加收1,500元含加床及同享優惠禮遇；每間客房至多可入住兩位大人及兩位12 歲以下孩童。詳情可洽：02-2376-3266。

台北遠東香格里拉飯店特別推出住宿享美食的「香格里拉饗樂假期」，可用味蕾旅行義大利。圖／台北遠東香格里拉提供
台北遠東香格里拉飯店特別推出住宿享美食的「香格里拉饗樂假期」，可用味蕾旅行義大利。圖／台北遠東香格里拉提供

早餐 烤鴨 香格里拉

延伸閱讀

海外旅遊有望？ 從網路聲量看話題的輿情重點

微解封後自煮生活／晚餐一鍋就搞定：微豪華 海鮮蒸鍋

微解封後自煮生活／晚餐一鍋就搞定：鮭魚番茄燉飯

解封開放潛水等水域活動 業者、民眾歡呼

相關新聞

亞洲第一次！台灣之光陳漢承三度挑戰世界級賽車耐久賽

台灣最具代表性的職業車隊HubAuto Racing即將在25號遠征比利時與法國，由車隊創辦人、同時也是中華車會理事暨技...

童裝、寵物區全都有！4千坪全聯南港旗艦店7月24日開幕

籌備半年時間，眾所期待的全聯福利中心首間旗艦店將於7月24日正式亮相，位於原本南港家樂福原址，整間店分為B1、B2共兩層...

momo購物網「任天堂旗艦店」開幕！推多款電玩搶手夯貨

「宅娛樂」商機持續發酵，momo購物網攜手遊戲大廠Nintendo任天堂，於7月25日正式開幕momo購物網「任天堂旗艦...

微解封後自煮生活／網友上菜：鮮蚵大腸麵線、肉桂捲

網路人氣社團的料理達人們聯手上菜，如何巧妙利用鑄鐵鍋的特性，從夜市的麵線到香甜的肉桂捲都難不倒，在家就可以輕鬆完成，作法...

懶人包／疫情警戒降二級！「4大超商限時優惠」一次看

中央流行疫情指揮中心宣布7月27日至8月9日全國調降為二級警戒，在全台的共同努力之下，讓嚴峻的疫情稍稍獲得控制，為了緩解...

慶解封 4折閃購！台北遠東一泊二食 客房吃烤鴨回歸

迎接期待已久的警戒降級，台北遠東香格里拉飯店特別推出住宿享美食的「香格里拉饗樂假期」，7月26日上午10點至28日下午5...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。