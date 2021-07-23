慶解封 4折閃購！台北遠東一泊二食 客房吃烤鴨回歸

迎接期待已久的警戒降級，台北遠東香格里拉飯店特別推出住宿享美食的「香格里拉饗樂假期」，7月26日上午10點至28日下午5點，限時3天閃購優惠，可預訂7月28日至8月31日期間，兩人成行的一泊二食饗樂假期5,888元起，平均每人3千元有找，再送住房升等、豐盛早餐、主題晚餐以及價值3千元飯店禮券。

其中，「香宮烤鴨宴住房專案」每晚5,888元起，可於客房裡安心大啖香宮經典烤鴨三吃；「義遊馬可波羅住房專案」每晚7,388元起，可享五道式奢華義式碳烤牛排龍蝦海陸美饌。

於上一波微解封閃購3天內熱賣300組的「安心解鴨住房專案」再升級回歸，這次推出的「香宮烤鴨宴住房專案」，8月1日至10月3日期間入住，每晚5,888元起 (至多兩位大人及兩位12歲以下孩童入住)，加碼客房升等至尊榮客房、送豐盛早餐、價值3,000元飯店住宿及餐飲抵用券，加價300元還可升等至台北101景觀尊榮客房，啖美食、賞夜景。

想念浪漫義大利的旅人們，不妨讓「義遊馬可波羅住房專案」解旅行的饞，一泊二食每晚7,388元起，除了豐盛早餐，晚餐更是奢華海陸盡享，可安心在房中享用兩人世界與牛排龍蝦雙享的海陸美饌，再升等至尊榮客房，加價300元就可再升等至台北101景觀尊榮客房，另贈價值3,000元飯店住宿餐飲抵用券。