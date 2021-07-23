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微解封後自煮生活／晚餐一鍋就搞定：鮭魚番茄燉飯
編按：WFH期間已習慣自煮生活了嗎？恢復通勤上班後仍然可以持續下去！用一個鍋就能簡單煮好的鮭魚番茄燉飯，有主食有菜有海鮮一鍋燒，就是這麼方便！
【鮭魚番茄燉飯】
鮭魚與番茄的紅色滲入米飯內，形成鮮豔的色澤。富含水份的鮭魚與番茄，能夠增加飽足感，清爽的口感卻不會讓人感覺負擔。最後撒上大量的帕瑪森起士以及黑胡椒提升口感風味，作為整體的收尾。
● 建議鍋具尺寸：20cm（鑄鐵鍋）
● 材料
份量：4人份
生鮮鮭魚切塊2塊
海瓜子（帶殼、吐砂過） 300g
番茄 1顆
洋蔥 1／2顆
白米 300ｇ
熱水 500ml
帕瑪森起士 30g
黑胡椒 少許
橄欖油 1大匙
鹽① 1／2小匙
鹽② 1小匙
1. 將番茄切成1cm的塊狀，洋蔥切丁。海瓜子事先處理過。鮭魚分切成２等份，撒鹽①於魚肉上。
2. 鍋內倒入橄欖油，轉中火加熱，加入洋蔥爆香。洋蔥炒到變成透明狀後，放入白米，翻炒白米直到變熱。
3. 放入熱水、鹽②稍稍拌炒，鍋內的食材沸騰後再加入鮭魚、海瓜子、番茄，再度沸騰後蓋上鍋蓋。調整至微火，繼續加熱約１５分鐘。
4. 放入帕瑪森起士，稍稍攪拌後盛盤。
撒上黑胡椒，依照個人喜好淋上特級冷壓橄欖油（份量外・適量）。
● 作者介紹：大橋由香老師，料理研究家，「Staub Bistro Haruhi Gohan」店主。具備專業料理人、活動講師等多重角色，每月會舉辦數次的料理課程。IG @haruhigohan
【以上摘文選自《Staub鑄鐵鍋料理全書：澎湃海鮮料理不失敗》、作者：大橋由香、譯者： Allen 、出版社：幸福文化 提供】
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