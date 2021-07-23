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慶解封！台北新板希爾頓「買一送一」 每房2,252元起

聯合報 / 記者羅建怡／即時報導
台北新板希爾頓酒店推出「Flash Sale快閃買一送一」超殺住房優惠專案，平均每房2252元起，每日限量20間。圖／台北新板希爾頓提供
台北新板希爾頓酒店推出「Flash Sale快閃買一送一」超殺住房優惠專案，平均每房2252元起，每日限量20間。圖／台北新板希爾頓提供

終於可以出門透透氣，台北新板希爾頓酒店推出「Flash Sale快閃買一送一」超殺住房優惠專案，7月26~28日10:00-17:00來電訂房，8月1日至9月底入住希爾頓客房，平日周日至周四雙人3,900元起（未含稅及服務費）買一送一，需連續住宿2晚或同日入住2間。平均每房只要2,252元起即可入住，每日限量20間。

台北新板希爾頓酒店也率先推出「CleanStay」安心住房計畫，在客房旅客高頻接觸之區域，例如遙控器封上專屬封套徹底消毒清潔後，於客房門上貼上「CleanStay」封條貼紙，代表旅客入住前，房間不會再有任何人駐足停留，落實全球性高衛生標準規範。

此專案僅限電話預訂，訂房專線：02-2958-3000。

台北新板希爾頓酒店率先推出「CleanStay」安心住房計畫。圖／台北新板希爾頓提供
台北新板希爾頓酒店率先推出「CleanStay」安心住房計畫。圖／台北新板希爾頓提供

希爾頓 酒店

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