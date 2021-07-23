快訊

中颱烟花、西南風接力影響！周末各地風雨曝 尼伯特颱風恐形成

奧運選手搭經濟艙？他指：台灣運動策略與世界脫軌

聽新聞
test
0:00 / 0:00

限時3天！全家便利商店隨買跨店取推咖啡、霜淇淋特價

聯合報 / 記者陳立儀／即時報導
全家便利商店App「隨買跨店取」將於7月27日至7月29日推出3天限定優惠，Let’s Café特大杯經典美式咖啡、特大杯經典拿鐵可享同品項買2送2，FamilyMart Collection瓶裝茶700ml系列買2送2。圖／全家便利商店提供
全家便利商店App「隨買跨店取」將於7月27日至7月29日推出3天限定優惠，Let’s Café特大杯經典美式咖啡、特大杯經典拿鐵可享同品項買2送2，FamilyMart Collection瓶裝茶700ml系列買2送2。圖／全家便利商店提供

行政院宣布疫情警戒降為二級，全家便利商店為迎接「匠」「極」新生活，即日起至8月10日購買夾心匠土司系列、極鬆餅系列，搭配指定飲料可享49元優惠價，或是搭配Let's Café單品全系列可享咖啡半價。

此外，為替大家加油打氣，全家便利商店App「隨買跨店取」將於7月27日至7月29日推出3天限定優惠，Let’s Café特大杯經典美式咖啡、特大杯經典拿鐵可享同品項買2送2，各限量10萬份，每位會員限購2組；大人小孩都愛的Fami霜淇淋推出不限口味10支特價250元，每位會員限購2組，限量10萬份；茶飲則有自有品牌FamilyMart Collection瓶裝茶700ml系列買2送2，每位會員限購2組。想趁機採購的民眾，7月28日至8月24日消費單筆折扣後滿200元就可獲得1個集章，集滿3個章可兌換100元購物金；7月30日至8月22日期間每周的五、六、日以Fami錢包支付滿200元立折20元、限量20萬筆，還可同步參加集章活動。

因應降級，不少人即將重回工作崗位，在居家工作、遠距上課時不需使用的工作服裝、上學衣物也要拿出來清洗，全家便利商店自助洗衣複合店提供少接觸、安心洗服務，消費者運用全家便利商店App就可掌握各店機台狀況、清洗完畢後還會簡訊通知，加上多元支付減少外部接觸，即日起至8月24日於自助洗衣複合店消費滿百元就送50元自助洗衣折價券；即日起至9月25日，會員洗衣或洗加烘1次即贈1點，集滿5點就可兌換「中型洗加烘」一次或「大型洗加烘」優惠價。

全家便利商店自助洗衣複合店即日起至8月24日消費滿百元就送50元自助洗衣折價券。圖／全家便利商店提供
全家便利商店自助洗衣複合店即日起至8月24日消費滿百元就送50元自助洗衣折價券。圖／全家便利商店提供
行政院宣布疫情警戒降為二級，全家便利商店即日起至8月10日購買夾心匠土司系列、極鬆餅系列，搭配指定飲料可享49元優惠價，或是搭配Let's Café單品全系列可享咖啡半價。圖／全家便利商店提供
行政院宣布疫情警戒降為二級，全家便利商店即日起至8月10日購買夾心匠土司系列、極鬆餅系列，搭配指定飲料可享49元優惠價，或是搭配Let's Café單品全系列可享咖啡半價。圖／全家便利商店提供
全家便利商店7月28日至8月24日消費單筆滿200元就可獲得1個集章，集滿3個章可兌換100元購物金。圖／全家便利商店提供
全家便利商店7月28日至8月24日消費單筆滿200元就可獲得1個集章，集滿3個章可兌換100元購物金。圖／全家便利商店提供

便利商店 咖啡

延伸閱讀

老饕曝「咖啡隱藏神搭配」 網友：怎麼那麼會

全家便利商店、艋舺青山宮、萬華大鬧熱共募物資挺弱勢

喝了其實不會心律不整？新研究：「咖啡益處更大」

全家便利商店預約施打疫苗送百元購物金　還有咖啡優惠

相關新聞

童裝、寵物區全都有！4千坪全聯南港旗艦店7月24日開幕

籌備半年時間，眾所期待的全聯福利中心首間旗艦店將於7月24日正式亮相，位於原本南港家樂福原址，整間店分為B1、B2共兩層...

momo購物網「任天堂旗艦店」開幕！推多款電玩搶手夯貨

「宅娛樂」商機持續發酵，momo購物網攜手遊戲大廠Nintendo任天堂，於7月25日正式開幕momo購物網「任天堂旗艦...

慶解封！台北新板希爾頓「買一送一」 每房2,252元起

終於可以出門透透氣，台北新板希爾頓酒店推出「Flash Sale快閃買一送一」超殺住房優惠專案，7月26~28日10:0...

限時3天！全家便利商店隨買跨店取推咖啡、霜淇淋特價

行政院宣布疫情警戒降為二級，全家便利商店為迎接「匠」「極」新生活，即日起至8月10日購買夾心匠土司系列、極鬆餅系列，搭配...

用香味徹底解放自我！BYREDO、 BOUCHERON新香水登場

在疫情的影響下，大家無法出國，許多人的靈魂也彷彿被禁錮住，但透過嗅覺可以釋放靈魂的自由，奢華品牌的新香水接續登場，BYR...

GWD、WW、Baselwolrd表展連發 瞄準疫後買氣復甦？

從2020年疫情爆發以來，嚴重衝擊全世界，連帶精品鐘表產業也相繼受到衝擊，包含多個表展產生劇烈變化。而今年鐘錶與奇蹟展（...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。