限時3天！全家便利商店隨買跨店取推咖啡、霜淇淋特價

行政院宣布疫情警戒降為二級，全家便利商店為迎接「匠」「極」新生活，即日起至8月10日購買夾心匠土司系列、極鬆餅系列，搭配指定飲料可享49元優惠價，或是搭配Let's Café單品全系列可享咖啡半價。

此外，為替大家加油打氣，全家便利商店App「隨買跨店取」將於7月27日至7月29日推出3天限定優惠，Let’s Café特大杯經典美式咖啡、特大杯經典拿鐵可享同品項買2送2，各限量10萬份，每位會員限購2組；大人小孩都愛的Fami霜淇淋推出不限口味10支特價250元，每位會員限購2組，限量10萬份；茶飲則有自有品牌FamilyMart Collection瓶裝茶700ml系列買2送2，每位會員限購2組。想趁機採購的民眾，7月28日至8月24日消費單筆折扣後滿200元就可獲得1個集章，集滿3個章可兌換100元購物金；7月30日至8月22日期間每周的五、六、日以Fami錢包支付滿200元立折20元、限量20萬筆，還可同步參加集章活動。