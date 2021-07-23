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用香味徹底解放自我！BYREDO、 BOUCHERON新香水登場

聯合報 / 記者劉小川／台北即時報導
寶詩龍BOUCHERON蔚藍環戒淡香精／100ML 3,500元／50ML 2,400元。圖／鋒恩香水提供
寶詩龍BOUCHERON蔚藍環戒淡香精／100ML 3,500元／50ML 2,400元。圖／鋒恩香水提供

在疫情的影響下，大家無法出國，許多人的靈魂也彷彿被禁錮住，但透過嗅覺可以釋放靈魂的自由，奢華品牌的新香水接續登場，BYREDO將經典款香水「返璞歸真」，推出珍藏版限量香氛瓶身，邀來運動員拍攝形象照，探索美和力量；奢華珠寶品牌寶詩龍BOUCHERON，則推出蔚藍環戒淡香精，探索優雅的新定義。

BYREDO經典香水「返璞歸真」，聞起來是一股乾淨肌膚、最舒適衣物的感覺，也有人稱呼是「皂香系」，聞起來讓精神舒服，給人一股想親近的感覺，這就是香水帶來的魅力，以純粹展現出嗅覺無所限制的想像力。

返璞歸真的前調以醛香、千葉玫瑰揭開序幕，接著牡丹、紫羅蘭帶出迷人的味道，最後的檀香和麝香，展現出人與觸感間的全新魅力。新推出的珍藏版限量香氛瓶身，搭配白色瓶蓋，形象照邀來UFC重量級格鬥選手伊利爾·拉蒂菲（Ilir Latifi）、專業舞者暨比基尼健美運動員蕾貝嘉·艾克倫（Rebecka Eklund）拍攝，展現與眾不同的運動魅力。

寶詩龍BOUCHERON的環戒系列香水，靈感來自品牌經典商品QUATRE四環戒，一只戒指有著4種雕紋，全新的蔚藍環戒淡香精展現出女人的自信風貌，以輕盈的氣息，傳遞出喜悅與寧靜。

整體香調以花香木質麝香調為主，以佛手柑與活力的枸櫞油開啟，核心花香有晚香玉、土耳其玫瑰精粹、埃及茉莉堆疊而成，後調為檀香木與麝香，釋放靈魂並帶來優雅感。

BYREDO珍藏版限量返樸歸真淡香精，邀來運動員入鏡拍形象照。圖／10/10 APOTHECARY提供；攝影者：Kacper Kasprzyk
BYREDO珍藏版限量返樸歸真淡香精，邀來運動員入鏡拍形象照。圖／10/10 APOTHECARY提供；攝影者：Kacper Kasprzyk
BYREDO珍藏版限量返樸歸真淡香精／100ml／7,600元。圖／10/10 APOTHECARY提供
BYREDO珍藏版限量返樸歸真淡香精／100ml／7,600元。圖／10/10 APOTHECARY提供
BYREDO珍藏版限量返樸歸真淡香精／100ml／7,600元。圖／10/10 APOTHECARY提供
BYREDO珍藏版限量返樸歸真淡香精／100ml／7,600元。圖／10/10 APOTHECARY提供
寶詩龍BOUCHERON蔚藍環戒淡香精／100ML 3,500元／50ML 2,400元。圖／鋒恩香水提供
寶詩龍BOUCHERON蔚藍環戒淡香精／100ML 3,500元／50ML 2,400元。圖／鋒恩香水提供

品牌 土耳其

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