童裝、寵物區全都有！4千坪全聯南港旗艦店7月24日開幕

籌備半年時間，眾所期待的全聯福利中心首間旗艦店將於7月24日正式亮相，位於原本南港家樂福原址，整間店分為B1、B2共兩層樓，總坪數超過4,000坪、提供近200個停車位，其中光全聯超市面積就佔地超過500坪，不只是全台空間最大門市，商品數也最齊全；其餘空間則集結眾多生活產業品牌以專櫃式異業合作，包含全國電子、鞋全家福、金玉堂文具百貨、詩肯柚木、US3C、收多易自助倉儲等，期望滿足消費者一站式購物需求。

有別於其他全聯店格設計，南港旗艦店特聘請日本設計師「西川隆」先生操刀，整體概念除了延續清水模灰色暗色系質感美式風格外，也加入文青工業風的妝點，如綠色植栽、塗鴉圖案及仿霓虹燈造型燈飾等，再加上區塊專區陳列商品，呈現商品力，提升空間豐富視覺感；另在規劃賣場時，還採用可以引導顧客走到賣場最裡面的迴遊式動線，同時配置了休憩區、展演區、哺集乳室等，讓整體購物空間形塑出精緻典雅的質感與氛圍，跳脫一般人對全聯既有超市印象，呈現煥然一新的氣氛。

全聯表示，全新亮相的南港旗艦店等於是集結了近年不斷進化的複合式店舖型態，主打提升3大消費體驗，分別為「賣場改造力」、「豐富商品力」、「服務完整力」，不僅首度規劃五金、寵物、漁港直送鮮魚專區，還擴大進口商品專區、酒區、有機生機專區等，並特別推出全聯阪急麵包PREMIUM系列，全新設計黑色包裝，質感激增，均一價只要49元起，希望讓顧客購物之餘享受經濟又美味的美食。另外，南港旗艦店還有全聯獨家的「生活良好」品牌專區、MUJI無印良品店中店，以及將We Sweet Café主打的五星甜點做成可以輕鬆買回家食用的包裝，預計南港旗艦店開幕後可挑戰全台業績店王的寶座。

為了推廣環保意識，滿足非預期性入店的購物需求，全聯今年也與台北市環保局合作進行減塑行動，分別在南港旗艦店與松山健康店設置「環保袋自動租借機」，可使用電子支付、悠遊卡或信用卡以50元當作押金，索取環保性質的「福利熊茄芷袋」，民眾日後再回到門市退換押金，或者自留當做日常的環保購物袋，重複使用為地球盡一份心力。

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