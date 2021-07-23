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GWD、WW、Baselwolrd表展連發 瞄準疫後買氣復甦？

聯合報 / 記者釋俊哲／即時報導
一度改名HourUniverse的Baselworld則捲土重來並開張instagram帳號baselworld_off，或預告了在疫情過後，鐘表產業捲的重整意味。圖 / 翻攝自 ig @baselworld_off（合成圖）。
一度改名HourUniverse的Baselworld則捲土重來並開張instagram帳號baselworld_off，或預告了在疫情過後，鐘表產業捲的重整意味。圖 / 翻攝自 ig @baselworld_off（合成圖）。

從2020年疫情爆發以來，嚴重衝擊全世界，連帶精品鐘表產業也相繼受到衝擊，包含多個表展產生劇烈變化。而今年鐘錶與奇蹟展（Watches & Wonders）除了宣布將持續前進上海與三亞，日內瓦鐘表日（Geneva Watch Days）將在8月底舉辦，而一度改名為HourUniverse的Baselworld則捲土重來並開張instagram帳號baselworld_off，或預告了在疫情過後，鐘表產業捲土重來的重整意味。

2020年創辦、2021持續運作的日內瓦鐘表日（Geneva Watch Days）喊出「phygital」口號，強調結合實體與數位，但有別過往傳統表展集中場地，是由參與品牌各自于專賣店、飯店、特定會場，以分散形式、預約制進行，減少群聚但又維持實體運作。今年除了有原本包含雅典（Ulysse Nardin）、百年靈（Breitling）、MB&F、芝柏（Girard Perregaux）...等八個創始品牌，並添加了包含康斯登（Frederique Constant）、艾美（Maurice Lacroix）、亞諾（Arnold & son）等16個協辦品牌，版圖明顯擴充，其中並包含在台灣中價位市場受到歡迎的豪力時（ORIS）也確定會在本屆參與。

而前身為SIHH的鐘表與奇蹟表展（Watches & Wonders），今年四月除了在日內瓦線上舉辦、並移師上海舉行實體表展，大會並宣布將在10月二度移師三亞，從10月1日至12月31日，舉辦長達兩個月之久的實體活動，掏金意味濃厚；而原本去年一度因為勞力士等多品牌出走，導致氣勢分崩離析的Baselworld表展，則在6月下旬悄悄開通了instagram帳號baselworld_off，雖然至今僅有11則貼文，追蹤人數已達39萬人。同時baselworld_off帳號中不斷喊出各種「再（Re）」口號，例如REBOOT、RETHINK、REINVENT...，即便原本Baselworld展會中重量級品牌、集團品牌的相繼出走，Baselworld的捲土重來似乎勢在必行。

在歐洲陸續解封、奧運開跑、全世界相繼追求景氣復甦的當下，大型表展的相繼接力，是否預告了2021年第三季之後景氣即將復甦？後續相當值得觀察。

日內瓦湖畔的Hotel Beau-Rivage，將是2021 Geneva Watch Days的主要聚會場域。圖 / MB&F提供。
日內瓦湖畔的Hotel Beau-Rivage，將是2021 Geneva Watch Days的主要聚會場域。圖 / MB&F提供。
鐘表與奇蹟表展（Watches & Wonders）2021年表展在四月於日內瓦線上、上海實體表展後，將從10月1日起在中國三亞舉辦長達兩個月之久。圖 / 翻攝自Watches & Wonders官方網站。
鐘表與奇蹟表展（Watches & Wonders）2021年表展在四月於日內瓦線上、上海實體表展後，將從10月1日起在中國三亞舉辦長達兩個月之久。圖 / 翻攝自Watches & Wonders官方網站。
獨立製表品牌MB&F將確定參展2021年Geneva Watch Days。圖 / MB&F提供。
獨立製表品牌MB&F將確定參展2021年Geneva Watch Days。圖 / MB&F提供。

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