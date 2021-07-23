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根本行走的別墅！影帝湯姆漢克斯 豪華訂製保姆車求售

聯合報 / 記者孫曼／即時報導
湯姆漢克斯的豪華訂製拖車將於8月登上拍賣，估價15萬美元起。圖／邦瀚斯提供
湯姆漢克斯的豪華訂製拖車將於8月登上拍賣，估價15萬美元起。圖／邦瀚斯提供

時代改變，連好萊塢巨星的豪華保母車也難逃被淘汰？「阿甘正傳」、「綠色奇蹟」奧斯卡影帝湯姆漢克斯（Tom Hanks），在1990年代當紅時，為拍片四處為家的他都住在他訂製的Airstream保母車上，豪華舒適的程度堪稱「行走的別墅」、「移動城堡」。這輛曾伴隨影帝創造影史傳奇的演員保母車，將登上8月13日於加州舉辦的邦瀚斯（Bonhams）「Quail Lodge Auctio」現場拍賣，估價15萬美元起。

這款長達10公尺的保母托車，是完全按照湯姆漢克斯需求訂製的，因為他早年曾經長期住在裝潢簡陋、設計不舒適的空間中，「所以我當時就要求只有內建廚房和衛浴，因此這輛拖車裡只有一張桌子、床架、以及一個小房間，其他都是可搬動的。我想要擁有一般的沙發，所以這組訂製沙發的椅腳可拆組、以便搬進搬出。」內建衛浴還裝了好萊塢巨星必備的蘋果光鏡子。

從拍攝「阿甘正傳」到「天使與魔鬼」為止，這輛保母拖車陪著湯姆漢克斯行經數千公里，從南卡羅來納州到洛杉磯，充滿了許多美好的回憶，也曾保護他歷經狂風暴雨。30年後的今日，湯姆漢克斯感受到電影拍攝的速度加快了，以往他們花費冗長的時間等待工作人員佈景打光，如今他已經不會花那麼多時間在車上等待了。

此次上拍的除了這輛豪華保母拖車，還有湯姆漢克斯的一輛2010 Ford F-450 Super Duty皮卡，訂製的1980 Toyota FJ40 Land Cruiser、以及2015高效能Tesla Model S P85D。其中的福特皮卡當初便是為了能拖行這輛保母車而特別購入的。

湯姆漢克斯的豪華訂製拖車將於8月登上拍賣，估價15萬美元起。圖／邦瀚斯提供
湯姆漢克斯的豪華訂製拖車將於8月登上拍賣，估價15萬美元起。圖／邦瀚斯提供
與他的「移動城堡」，1992年的10公尺Airstream保母拖車。圖／邦瀚斯提供
與他的「移動城堡」，1992年的10公尺Airstream保母拖車。圖／邦瀚斯提供
湯姆漢克斯的豪華訂製拖車臥室。圖／邦瀚斯提供
湯姆漢克斯的豪華訂製拖車臥室。圖／邦瀚斯提供
湯姆漢克斯將拍賣的2015 Tesla Model S P85D，估價70,000美元起。圖／邦瀚斯提供
湯姆漢克斯將拍賣的2015 Tesla Model S P85D，估價70,000美元起。圖／邦瀚斯提供
湯姆漢克斯及他將拍賣的訂製款1980 Toyota FJ40. Land Cruiser,，估價約75,000美元起。圖／邦瀚斯提供
湯姆漢克斯及他將拍賣的訂製款1980 Toyota FJ40. Land Cruiser,，估價約75,000美元起。圖／邦瀚斯提供
湯姆漢克斯的與他的豪華訂製拖車。圖／邦瀚斯提供
湯姆漢克斯的與他的豪華訂製拖車。圖／邦瀚斯提供
湯姆漢克斯的豪華訂製拖車內建衛浴富有蘋果光鏡子。圖／邦瀚斯提供
湯姆漢克斯的豪華訂製拖車內建衛浴富有蘋果光鏡子。圖／邦瀚斯提供
湯姆漢克斯及他將拍賣的2010年Ford F-450 Super Duty皮卡，估價70,000美元起。圖／邦瀚斯提供
湯姆漢克斯及他將拍賣的2010年Ford F-450 Super Duty皮卡，估價70,000美元起。圖／邦瀚斯提供
湯姆漢克斯的豪華訂製拖車內部。圖／邦瀚斯提供
湯姆漢克斯的豪華訂製拖車內部。圖／邦瀚斯提供
湯姆漢克斯將拍賣的訂製款1980 Toyota FJ40. Land Cruiser,，估價約75,000美元起。圖／邦瀚斯提供
湯姆漢克斯將拍賣的訂製款1980 Toyota FJ40. Land Cruiser,，估價約75,000美元起。圖／邦瀚斯提供
湯姆漢克斯及他將拍賣的2015 Tesla Model S P85D，估價70,000美元起。圖／邦瀚斯提供
湯姆漢克斯及他將拍賣的2015 Tesla Model S P85D，估價70,000美元起。圖／邦瀚斯提供
湯姆漢克斯的豪華訂製拖車將於8月登上拍賣，估價15萬美元起。圖／邦瀚斯提供
湯姆漢克斯的豪華訂製拖車將於8月登上拍賣，估價15萬美元起。圖／邦瀚斯提供

保母 好萊塢 洛杉磯

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