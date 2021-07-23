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挺醫護！防疫女神賈永婕＆資生堂送暖、DR.WU號召相挺

聯合報 / 記者劉小川／台北即時報導
DR. WU吳慷仁呼籲全民感謝醫護。圖／DR. WU提供
DR. WU吳慷仁呼籲全民感謝醫護。圖／DR. WU提供

挺醫護大家站出來，被稱為防疫女神的賈永婕，與資生堂集團合作，捐出多樣化的保養商品給全台醫護人員；另一台灣品牌DR. WU號召全民「疫起手護醫護」，到官網寫下對醫護的感謝，DR. WU將化為暖心卡片，搭配小禮品送給醫護。

賈永婕自從台灣疫情爆發以來，號召親朋好友、企業界捐助醫療物資，也親自送便當，這回攜手資生堂，因為發現醫護人員長期工作、消毒，疏於保養與防護自己的肌膚，因此資生堂集結旗下品牌，捐出臉部、手部的保養品，讓醫護人員能保養肌膚。

日前賈永婕也親自將資生堂的物品，送到麻豆新樓醫院、台南安南醫院、台南新樓醫院、台南秀傳醫院及淡水馬偕醫院，之後還會送給萬芳醫院、雙和醫院、國泰醫院等。

另外資生堂也與部落客爆肝護士合作，響應發起的捐血活動，即日起至8月4日，推出「捐血換美食」活動，資生堂旗下專業美髮品牌加碼洗護髮隨身包300組。

DR. WU則由代言人吳慷仁一同響應，將今年的WU CARE公益計畫，號召全民「疫起手護醫護」，即日起至官網活動頁，撰寫感謝卡片，DR.WU將感謝祝福逐一手寫成暖心卡片，連同「感恩手護禮」，一起贈送前線醫護人員。

小禮品包括10%菸鹼醯胺B5舒緩精華15ML、玻尿酸保濕潤澤護手霜40ML以及手寫卡片，可以舒緩因為戴口罩引起的肌膚不適感，護手霜則是可以保護手部，全方位呵護醫護人員。

DR. WU送給醫護人員的「感恩手護禮」。圖／DR. WU提供
DR. WU送給醫護人員的「感恩手護禮」。圖／DR. WU提供
賈永婕（左三）將資生堂捐贈的物品，送給醫護人員。圖／資生堂提供
賈永婕（左三）將資生堂捐贈的物品，送給醫護人員。圖／資生堂提供
資生堂與賈永婕合作，捐出手部、臉部保養品給醫護人員。圖／資生堂提供
資生堂與賈永婕合作，捐出手部、臉部保養品給醫護人員。圖／資生堂提供

資生堂 醫護人員 品牌

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