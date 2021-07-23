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蕭敬騰17Neon9演唱會將開跑 600萬頂級珠寶低調上身

聯合報 / 記者釋俊哲／即時報導
鮮黃色西裝的前口袋還有一枚造型的裝置蘋果，展現老蕭多變、前衛的風格造型。圖 / Harry Winston提供。
鮮黃色西裝的前口袋還有一枚造型的裝置蘋果，展現老蕭多變、前衛的風格造型。圖 / Harry Winston提供。

相繼三年之後，「老蕭」蕭敬騰即將舉辦個人第5場大型世界巡迴演唱會「蕭敬騰17Neon9」世界巡迴演唱會，在新聞發表現場，匯聚超人氣的蕭敬騰除了一身鮮黃色西裝造型從超現實藝術中得到靈感，胸前更戴上有「鑽石之王」美稱的海瑞溫斯頓（Harry Winston）Ultimate Emerald Signature頂級珠寶時計，閃耀無敵！

本次巡迴演唱會的主視覺，是由美國超現實主義畫家Geoffrey Gerste以「量子的突發奇想」為題，而老蕭身上的黃色西裝前口袋並有一顆紅色的造型蘋果，以及袖口雙色的黑色圓點，帶來前衛獨特聯想。

但最讓人難以忽視的則有蕭敬騰胸前的Ultimate Emerald Signature頂級珠寶時計。這件珠寶既是項鍊也是手表，其表殼鑲嵌總計254顆圓形明亮式、方形與馬眼形切工鑽石，主石則為一顆1克拉的祖母綠型切工鑽石，表面再鑲嵌98顆圓形明亮式切工鑽石總重約0.29克拉。如何看時間？滑開式的面盤，只要將以逆時針旋轉上蓋，便能一窺內層中央面盤的時間顯示，一旦接上表帶，又能變身手表一物二用，訂價則約425萬元。

同時，蕭敬騰全身再配戴了海瑞溫斯頓Classic Winston系列祖母綠型切工鑽石耳環與Traffic系列寬版鑽石線戒，兩件珠寶訂價各約150萬與29萬，全身行頭低調閃破600萬大關，也難怪Harry Winston有著「明星的珠寶商」之稱，並伴隨蕭敬騰的第五場世界巡迴演唱會記者會，閃耀吸睛。

蕭敬騰記者會上除了風格前衛的黃色西裝，胸前更戴上有「鑽石之王」美稱的海瑞溫斯頓（Harry Winston）Ultimate Emerald Signature頂級珠寶時計。圖 / Harry Winston提供。
蕭敬騰記者會上除了風格前衛的黃色西裝，胸前更戴上有「鑽石之王」美稱的海瑞溫斯頓（Harry Winston）Ultimate Emerald Signature頂級珠寶時計。圖 / Harry Winston提供。
Ultimate Emerald Signature頂級珠寶時計可滑開的上蓋，面盤造型也呈現海瑞溫斯頓經典的祖母綠。圖 / Harry Winston提供。
Ultimate Emerald Signature頂級珠寶時計可滑開的上蓋，面盤造型也呈現海瑞溫斯頓經典的祖母綠。圖 / Harry Winston提供。
海瑞溫斯頓Ultimate Emerald Signature頂級珠寶時計，425萬元。圖 / Harry Winston提供。
海瑞溫斯頓Ultimate Emerald Signature頂級珠寶時計，425萬元。圖 / Harry Winston提供。
海瑞溫斯頓祖母綠型切工鑽石耳環，分別鑲嵌兩顆1.01與1.06克拉的祖母綠形切工鑽石，訂價約150萬元。圖 / Harry Winston提供。
海瑞溫斯頓祖母綠型切工鑽石耳環，分別鑲嵌兩顆1.01與1.06克拉的祖母綠形切工鑽石，訂價約150萬元。圖 / Harry Winston提供。

鑽石 珠寶 演唱會 蕭敬騰

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