OKmart獨賣鹿港天后宮平安祈福箱 另有誠意Buy組合

一年一度的中元普渡即將到來，根據OKmart門市資料顯示，每年中元節以糖餅、罐裝飲品兩大類為銷售重點，平均業成長近2成，8月上旬至中元前夕為旺季。OKmart為了提供消費者快速便利、低接觸等需求，特別針對會員推出3款最多可省278元的「誠意Buy組合」以及與鹿港天后宮聯名的雲端普渡「平安祈福箱」；全台OKmart門市也備妥多款箱型、量販包裝等糖餅商品，9月8日前可享指定商品最低5折起。

OKmart推出3款中元普渡誠意Buy組合方案，有「小資誠意Buy」（現省165元）、「小家庭輕鬆Buy」（現省134元）、「家庭豪華澎派Buy」（現省278元）等，內含泡麵、餅乾、飲料、罐頭及沖泡類商品等，即日起至9月8日針對會員販售，可於門市直接購買。

今年OKmart首度攜手愛買量販與鹿港天后宮合作推出限量「平安祈福箱」，售價1,000元，內容物包含食材油、米、甜品罐頭、零食、泡麵等，還有天后宮特製的文創小物，像是鹿港天后宮官方授權的平安符、防疫必備的醫療口罩、開運錢母小紅包，還有「OKmart好運祈福刮刮卡」即刮即用，內含OKCAFE「大杯莊園級美式咖啡／拿鐵買1送1」、「指定商品購物金」、「鮮食滿額折抵購物金」等好禮，還可至OKmart App抽最高OK點數10萬點。「平安祈福箱」採用OKmart門市LINE群組提供會員獨家下單，只要在所屬的會員群組喊「+1」，就能依照順序買到數量有限的「平安祈福箱」，確認訂購成功再於7月30日前至購買門市付款，並可在8月22日透過OKmart臉書粉絲團收看鹿港天后宮平安祈福箱現場直播，8月24日至8月27日OKmart再將「平安祈福箱」宅配到府的方式。