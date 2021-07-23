偽裝成肉肉的冰棒？這一鍋限量聯名冰品 網美必試

夏日高溫，來支冰棒最消暑。這一鍋餐飲集團旗下品牌─這一鍋、這一小鍋、燒肉同話，今夏推出3款各具特色的聯名冰品。包括這一鍋將店內廣受好評的冬瓜檸檬冰沙轉化成冰棒、這一小鍋推出富有傳統風味特色的「麵茶雪糕」、燒肉同話則把莓果冰棒偽裝成肉肉模樣，吸睛的賣相成為網美必拍。特色冰棒即日起起於全聯門市限量獨售，7/29前享9折優惠。

這一鍋的「冬瓜檸檬冰沙」，向來受到食客喜愛，此次搖身一變成了好吃的冬瓜檸檬冰棒；台灣傳統熬煮的冬瓜露與屏東老實農場新鮮檸檬汁，以黃金比例、創造清甜中帶點微酸的口感，清涼解渴。

風格充滿新潮台味的這一小鍋，被網友們喻為「被火鍋耽誤的冰淇淋專賣店」，招牌古早味麵茶霜淇淋最受歡迎，這一小鍋特別將香氣十足的麵茶融入雪糕中，口感綿密又帶有麵茶復古風味，滋味創新。