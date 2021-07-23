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除毛救星！超光波Pro無痛除毛儀限時優惠62折

聯合報 / 記者黃仕揚／台北即時報導
NUEVA超光波Pro無痛除毛儀。圖／聯合數位文創提供
NUEVA超光波Pro無痛除毛儀。圖／聯合數位文創提供

體毛一直是廣大女性的困擾，使用除毛刀會愈刮愈粗，蜜蠟除毛極度拉扯又疼痛，如何除毛才能一勞永逸？NUEVA推出了超光波Pro無痛除毛儀，使用脈衝光的除毛原理，同時透過獨家濾光片降低對皮膚的影響，讓除毛更安心也更有效率。

NUEVA超光波Pro無痛除毛儀採用德國獨家濾光片-BF33，比起一般的脈衝光除毛儀，能更深入且均勻地對焦毛髮根部，除了能大幅提升除毛效果，並能過濾掉傷肌光波以最大化減低對皮膚的影響。燈管的選材方面，NUEVA使用「A+石英燈管」而非常見的玻璃燈管，耐高溫的石英燈管除毛有效閃光可達30萬次，不僅更安全，除毛效果也比較好。

此外，配有8檔除毛模式，呵護不同肌膚以及髮色需求，並且附帶SR光子嫩膚模式，除毛嫩膚一機雙用。超光波Pro無痛除毛儀目前於有.設計62折優惠熱賣中，詳情請見網站查詢：https://bit.ly/3iuX7FI

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