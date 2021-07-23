「魔戒」美術指導加持！Jaquet Droz微繪腕表太傳神！

當現實太過苦悶，人總想嘗試遁入空想的世界，找到精神遨遊的魔幻可能。瑞士鐘表品牌雅克德羅（Jaquet Droz）過往擅常自動機械偶、琺瑯彩繪，近日邀請到曾任電影「魔戒」美術指導的知名藝術家John Howe，打造出一只微繪龍時分小針盤腕表（Petite Heure Minute Dragon）。

由於曾擔任「魔戒」與「哈比人」三部曲擔任插畫與美術指導，John Howe原本即熟稔於空想世界中的各種異獸，同時兩造的合作也非空穴來風，因身為加拿大人的John Howe已長居瑞士Neuchâtel三十多年，Jaquet Droz於是借重John Howe對龍的精湛想像力，透過微繪琺瑯工藝，將同時存在於東西方世界的龍，栩栩如生地呈現在面盤之上。