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「魔戒」美術指導加持！Jaquet Droz微繪腕表太傳神！

聯合報 / 記者釋俊哲／即時報導
紅金自動盤上並加以精雕工藝，讓神龍見首也見尾。圖 / Jaquet Droz提供。
紅金自動盤上並加以精雕工藝，讓神龍見首也見尾。圖 / Jaquet Droz提供。

當現實太過苦悶，人總想嘗試遁入空想的世界，找到精神遨遊的魔幻可能。瑞士鐘表品牌雅克德羅（Jaquet Droz）過往擅常自動機械偶、琺瑯彩繪，近日邀請到曾任電影「魔戒」美術指導的知名藝術家John Howe，打造出一只微繪龍時分小針盤腕表（Petite Heure Minute Dragon）。

由於曾擔任「魔戒」與「哈比人」三部曲擔任插畫與美術指導，John Howe原本即熟稔於空想世界中的各種異獸，同時兩造的合作也非空穴來風，因身為加拿大人的John Howe已長居瑞士Neuchâtel三十多年，Jaquet Droz於是借重John Howe對龍的精湛想像力，透過微繪琺瑯工藝，將同時存在於東西方世界的龍，栩栩如生地呈現在面盤之上。

形象上更接近西方世界、略帶恫嚇與邪惡意味的巨龍，捲曲著身軀盤踞在41毫米的玫瑰金或白金面盤之中，除了龍身的鱗片紋路、紅色鮮豔的舌頭，六點鐘方向巨龍握持著一顆發亮的光球，似讓人聯想到代表珍寶、智慧的夜明珠，又結合了東方的文化意涵。深藍色的面盤是以微繪裝飾的大明火琺瑯燒製，Jaquet Droz 2653.Si自動上鏈機芯具備雙發條盒、68小時動力儲存，並具備抗磁性高的矽材質擺輪游絲與擒縱零件，紅金與白金各限量18只，訂價約125萬7,000元。

龍是同時並存於東西方世界的空想生物，但也成為無數電影、小說、藝術領域的靈感泉源。圖 / Jaquet Droz提供。
龍是同時並存於東西方世界的空想生物，但也成為無數電影、小說、藝術領域的靈感泉源。圖 / Jaquet Droz提供。
Jaquet Droz微繪龍時分小針盤腕表（Petite Heure Minute Dragon），玫瑰金、限量18只，124萬7,000元。圖 / Jaquet Droz提供。
Jaquet Droz微繪龍時分小針盤腕表（Petite Heure Minute Dragon），玫瑰金、限量18只，124萬7,000元。圖 / Jaquet Droz提供。
Jaquet Droz邀請曾任電影「魔戒」美術指導的John Howe打造出一只微繪龍時分小針盤腕表（Petite Heure Minute Dragon）。圖 / Jaquet Droz提供。
Jaquet Droz邀請曾任電影「魔戒」美術指導的John Howe打造出一只微繪龍時分小針盤腕表（Petite Heure Minute Dragon）。圖 / Jaquet Droz提供。

魔戒 瑞士

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