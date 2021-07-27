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喜歡酸甜微醺氣息的貓奴注意！『貓小姐Ms.Cat x 沐月胭脂梅酒』來囉

聯合新聞網 / 聯合數位文創
提醒您，未滿18歲請勿喝酒。 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康 圖／聯合數位文創提供
提醒您，未滿18歲請勿喝酒。 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康 圖／聯合數位文創提供

深受貓奴喜愛的台灣圖文作家貓小姐Ms.Cat，溫暖細膩又不失幽默的畫風，吸引許多女性貓奴朋友喜愛，每回推出新作都能引起粉絲熱烈討論，看準這股「貓經濟」的影響力，長期經營女性酒品市場的佰事達國際行銷，再次攜手貓小姐Ms.Cat推出全新酒品「貓小姐Ms.Cat x 沐月胭脂梅酒」，搶先攻佔中秋禮盒市場。

提醒您，未滿18歲請勿喝酒。 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康 圖／聯合數位文創提供
提醒您，未滿18歲請勿喝酒。 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康 圖／聯合數位文創提供

貓小姐Ms.Cat與沐月合作第三年，推出過多款好評熱銷的聯名酒品，此次推出的「貓小姐Ms.Cat x 沐月胭脂梅酒」，榮獲2021 iTQi 風味絕佳獎章。特別採用稀有的胭脂梅釀造，陳年淳厚的酒液，溫潤好入口，尾韻帶有獨特的水蜜桃香氣，加入冰塊風味更是迷人。

玻璃瓶身上是一隻隻認真採集梅子的貓咪，古靈精怪的可愛模樣，讓粉絲大呼卡哇伊，7-ELEVEN甫開放預購便搶訂一空，緊急追加生產，就是要滿足貓奴粉絲們收藏的慾望。

「貓小姐Ms.Cat x 沐月胭脂梅酒」隨盒附贈兩只梅酒杯，獨飲或分享都很適合，全台7-ELEVEN中秋檔期開放預購中，數量有限，售完為止，喜歡酸甜微醺氣息的貓奴朋友們可別錯過囉。

提醒您，未滿18歲請勿喝酒。 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康 圖／聯合數位文創提供
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※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

中秋 佔中 貓咪

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