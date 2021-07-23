炎炎夏日好物！ 這款氣泡水機奪網路聲量之冠！

【文·Social Lab社群實驗室】

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤最近兩個月內「氣泡水機」話題的網路聲量表現，帶您了解四大熱門氣泡水機品牌聲量，以及影響網友的選購氣泡水機的五大因素。

炎炎夏日來臨，氣泡水機提供了不愛喝水，但喜歡氣泡口感的民眾一項新選擇，因為喝氣泡水不僅不會有喝過多碳酸飲料的罪惡感，還能調配出適合自己的健康汽水，網路上也逐漸有不少人在討論為家中也是否添購一台氣泡水機。

氣泡水機品牌大戰！「SodaStream」、「鍋寶」獨佔市場

熱議4大氣泡水機品牌聲量排行。 Social Lab社群實驗室/製圖

在各種品牌的氣泡水機中，「SodaStream」及「鍋寶」因為常有官方活動的抽獎，成了網友在討論氣泡水機時經常會聯想到的品牌，大勝其餘氣泡水機品牌，勇奪話題討論度前兩名，除了時常祭出抽獎等優惠活動，也常有直播開團代購。

其中，「SodaStream」推出各種口味的糖漿，引發網友討論怎麼調配最好喝，有網友就表示「我加檸檬汁，喝起來像雪碧」、「加梅子醋，很好喝」。

而位居第二的「鍋寶」則是因最近與YouTuber丹妮婊姐合作，因此在網路上掀起討論聲浪，除了介紹氣泡水機本身可以打飲料的特性外，也提到了CP值很高，再加上丹妮婊姐本身的吸粉帶貨力，使許多網友表示「天啊～正符合我的需求！已下訂！」、「這個業配文案很生火！」。

氣泡水機該如何下手？ 「品牌」知名度很重要

氣泡水機選購因素網路聲量排行。 Social Lab社群實驗室/製圖

觀察網路上大家對於「氣泡水機」的相關討論，可發現「價錢」是大家的主要考慮因素，希望能買到高CP值的氣泡水機，像是許多民眾會等待氣泡水機推出優惠活動，希望可以買到最經濟實惠的商品，因此，就常有網友提問「買氣泡機還有優惠嗎」、「現在買還有送瓶子嗎」等相關問題。

另一方面，氣泡水機品牌眾多，民眾時常會在網路上爬文比較，有網友也表示「有幾個牌子蠻常看到的，就列入考慮」，因此在「品牌」的知名度會是民眾選購時考量的因素之一，有鑑於此，各家氣泡水機都會請代言人，以提高知名度，進一步使自身品牌被推廣。而在氣泡水機本身的「口感」以及「外型」上，也是許多人討論的焦點，許多網友會對氣泡水機評價「氣泡很豐沛！嗆辣口感喝起來超級有爽度！」、「我家是櫻花粉，蘋果綠也很美」。

防疫在家容易嘴饞想喝飲料，加上運動量減少，因此有許多民眾為了身體健康開始考慮購入氣泡水機，希望可以選擇從無糖、零熱量的氣泡水開始，不僅幫助自己戒掉喝碳酸飲料的習慣，還能省下一筆喝碳酸飲料的費用，達到省錢又降低身體暑氣的效果。

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《原文刊登於合作媒體Social Lab社群實驗室，聯合新聞網獲授權轉載》