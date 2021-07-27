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LINE TV數位劇場七月「復古月」 在家回味經典

聯合新聞網 / 聯合數位文創
陳麗香歌仔戲團－《歡喜冤家》可在數位劇場線上觀看。圖／陳麗香歌仔戲團提供
陳麗香歌仔戲團－《歡喜冤家》可在數位劇場線上觀看。圖／陳麗香歌仔戲團提供

雖國內疫情逐漸趨緩，部分區域已適度鬆綁，但全球仍處於高度風險中，因此居家活動仍是多數民眾的首選，所以LINE TV數位劇場也定期規劃主題片單，讓訂戶的觀看體驗更豐富。

劇場能帶來正能量，繼六月份「幸福感+」主題，數位劇場七月份接續推出「輕復古」片單，精選富有年代感的經典好劇，並以各個面向的議題包裝，包含「初戀總是刻骨銘心」－梅迪奇頻道「天鵝湖 A Swan Lake」；「城市的霓虹燈」－雲門舞集「十三聲」；「我的學生時代」－狂想劇場「非常上訴」；「陳年的智慧語錄」－故事工廠「莊子兵法」；「阿公的野台藝術」－陳麗香歌仔戲團系列作品、雲林五洲小桃源掌中劇團系列作品。

其中最具有傳統戲曲風味的「陳麗香歌仔戲團」成立已超過三十年，承襲內台歌仔戲時期精緻藝術表演方式，融合現代劇場表演，使歌仔戲同時具備鄉土的親切感及創新精神，連續數年獲選為在地大型節慶活動演出團隊，是非常具有代表性的歌仔戲團；而「雲林五洲小桃源掌中劇團」是七月份新加入的表演團隊，獲獎無數，更曾獲選為國家文化藝術基金會布袋戲製作及發表專案的演出團隊，本月份陸續上架，歡迎民眾線上觀看。

以「臺灣新文學之父」賴和的小說作為主軸的《懸河醫生館》，運用巧妙幽默的隱喻，道出時代的哲理。圖／栢優座／提供
以「臺灣新文學之父」賴和的小說作為主軸的《懸河醫生館》，運用巧妙幽默的隱喻，道出時代的哲理。圖／栢優座／提供

疫情期間不少人都在「回味」過去的美好時光，數位劇場以此為出發點，包裝「輕復古」主題片單，邀民眾線上一起回味經典。更多精彩戲劇請上LINE TV數位劇場觀看。

劇場 歌仔戲 疫情

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