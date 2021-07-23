iPhone攝影獎2021得獎名單揭曉 台灣攝影好手1人獲5獎

第14屆iPhone攝影獎（IPPA）稍早在官網（https://www.ippawards.com）公布了得獎名單，在全球都受到疫情影響的動盪氛圍下，依舊有來自世界各地的攝影好手將世界各地發生的精彩瞬間透過iPhone鏡頭記錄下來。從匈牙利到孟加拉，今年的IPPA得主來自全球17個國家，獲獎的照片是從數千張來自全球超過140個國家的投稿所選出來的，無論照片的主題是大城市中的繁複建築、一朵簡單的花朵，這些照片呈現出人與風土的力量，彷彿是一扇能通往地球任一角落的窗，帶來令人震撼的感受。

今年的首獎和年度攝影師得主為來自匈牙利的攝影記者Istvan Kerekes，他用iPhone 7拍下兩位衣衫襤褸的牧羊人在肩頭扛著兩隻羔羊，旅經看似破敗的工業區，男人臉上的風霜和背景的淒涼，與羔羊的柔軟無辜呈現出動人的對比。

攝影師獎第一名則為來自印度的Sharan Shetty，他的攝影作品是透過iPhone X拍下男人與他的馬在一片荒蕪中，帶給彼此支持與安慰的黑白照片。而中國攝影師劉丹則以iPhone 11 Pro Max拍攝一幅貌似太空人在火星上行走的照片拿下第二名。第三名是來自美國洛杉磯的Jeff Rayner，他的照片Side-Walking on Air是以iPhone X拍攝戴口罩的女孩在人行道上彷彿無重力地飄浮在光影中。不知是否受到全球局勢氛圍的影響，今年獲得年度大獎的照片在色調與主題上彷彿都蒙上了一層灰紗，帶來獨特的感官衝擊。

不過今年也有好消息，台灣獲獎的攝影好手輩出，除了IPPA常勝軍趙培均Paddy與吳佳芳Erica，另有3位得獎者獲得佳作，其中還有2位首次投稿就得獎。Paddy趙培均此次總共在靜物、系列、其他、城市生活、建築共5個項目拿下佳作，從事建築相關行業的他，過往即特別喜愛拍攝與紀錄建築的立面，此次拍下的是一座位於台北的豪華住宅，其交錯排列的方塊除了創造出類似數位迷彩的表面，同時也達成了垂直與水平遮陽的功能性，令他印象非常深刻。另外，對稱的畫面、高空俯瞰的角度也是經常能發現不同樂趣的拍攝視角；近年Paddy也開始嘗試圖組的形式來觀察建築的不同樣貌設計。

今年初次投稿就獲獎的則有精品銷售員柯典宏，平常會透過Instagram揣摩專業攝影師的攝影眼的他，是以2019年夏天在愛爾蘭打工度假時使用初代iPhone SE拍下的1720年代老公寓照片獲得生活組佳作，房間裡的物件彷彿都定格在當時的時空。另外，同樣首次投稿就獲人物組佳作的森爸，則是用iPhone 12 Pro拍下8歲的女兒放學後自己在燈光下練習運球的專注模樣。而曾在2017、2019年獲獎的軟體工程師陳銘宏，以iPhone 7 Plus拍攝合歡花的照片「山中的精靈」拿下自然組的佳作。另外，去年以希臘聖托里尼貓咪照獲獎的吳佳芳，則是再度以飛越過日本香川縣佐柳島海邊堤防、彷彿在海上跳躍的貓咪，再度奪下動物組佳作。