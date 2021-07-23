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iPhone攝影獎2021得獎名單揭曉 台灣攝影好手1人獲5獎

聯合報 / 記者黃筱晴／即時報導
首度投稿就獲獎的森爸，使用iPhone 12 Pro拍下8歲的女兒放學後自己在燈光下練習運球的身影，光影對比更凸顯了孩子的專注模樣。圖／蘋果提供
首度投稿就獲獎的森爸，使用iPhone 12 Pro拍下8歲的女兒放學後自己在燈光下練習運球的身影，光影對比更凸顯了孩子的專注模樣。圖／蘋果提供

第14屆iPhone攝影獎（IPPA）稍早在官網（https://www.ippawards.com）公布了得獎名單，在全球都受到疫情影響的動盪氛圍下，依舊有來自世界各地的攝影好手將世界各地發生的精彩瞬間透過iPhone鏡頭記錄下來。從匈牙利到孟加拉，今年的IPPA得主來自全球17個國家，獲獎的照片是從數千張來自全球超過140個國家的投稿所選出來的，無論照片的主題是大城市中的繁複建築、一朵簡單的花朵，這些照片呈現出人與風土的力量，彷彿是一扇能通往地球任一角落的窗，帶來令人震撼的感受。

今年的首獎和年度攝影師得主為來自匈牙利的攝影記者Istvan Kerekes，他用iPhone 7拍下兩位衣衫襤褸的牧羊人在肩頭扛著兩隻羔羊，旅經看似破敗的工業區，男人臉上的風霜和背景的淒涼，與羔羊的柔軟無辜呈現出動人的對比。

攝影師獎第一名則為來自印度的Sharan Shetty，他的攝影作品是透過iPhone X拍下男人與他的馬在一片荒蕪中，帶給彼此支持與安慰的黑白照片。而中國攝影師劉丹則以iPhone 11 Pro Max拍攝一幅貌似太空人在火星上行走的照片拿下第二名。第三名是來自美國洛杉磯的Jeff Rayner，他的照片Side-Walking on Air是以iPhone X拍攝戴口罩的女孩在人行道上彷彿無重力地飄浮在光影中。不知是否受到全球局勢氛圍的影響，今年獲得年度大獎的照片在色調與主題上彷彿都蒙上了一層灰紗，帶來獨特的感官衝擊。

不過今年也有好消息，台灣獲獎的攝影好手輩出，除了IPPA常勝軍趙培均Paddy與吳佳芳Erica，另有3位得獎者獲得佳作，其中還有2位首次投稿就得獎。Paddy趙培均此次總共在靜物、系列、其他、城市生活、建築共5個項目拿下佳作，從事建築相關行業的他，過往即特別喜愛拍攝與紀錄建築的立面，此次拍下的是一座位於台北的豪華住宅，其交錯排列的方塊除了創造出類似數位迷彩的表面，同時也達成了垂直與水平遮陽的功能性，令他印象非常深刻。另外，對稱的畫面、高空俯瞰的角度也是經常能發現不同樂趣的拍攝視角；近年Paddy也開始嘗試圖組的形式來觀察建築的不同樣貌設計。

今年初次投稿就獲獎的則有精品銷售員柯典宏，平常會透過Instagram揣摩專業攝影師的攝影眼的他，是以2019年夏天在愛爾蘭打工度假時使用初代iPhone SE拍下的1720年代老公寓照片獲得生活組佳作，房間裡的物件彷彿都定格在當時的時空。另外，同樣首次投稿就獲人物組佳作的森爸，則是用iPhone 12 Pro拍下8歲的女兒放學後自己在燈光下練習運球的專注模樣。而曾在2017、2019年獲獎的軟體工程師陳銘宏，以iPhone 7 Plus拍攝合歡花的照片「山中的精靈」拿下自然組的佳作。另外，去年以希臘聖托里尼貓咪照獲獎的吳佳芳，則是再度以飛越過日本香川縣佐柳島海邊堤防、彷彿在海上跳躍的貓咪，再度奪下動物組佳作。

看完照片覺得手癢的你，趕快拿起手中的iPhone來挑戰這個獎項，第15屆比賽現在已經可以至IPPA官網（https://www.ippawards.com）報名，報名截止日期為2022年3月31日。

曾獲獎2次的軟體工程師陳銘宏，這次再以iPhone 7 Plus拍攝合歡花的照片「山中的精靈」拿下自然組佳作。圖／蘋果提供
曾獲獎2次的軟體工程師陳銘宏，這次再以iPhone 7 Plus拍攝合歡花的照片「山中的精靈」拿下自然組佳作。圖／蘋果提供
趙培均這一組系列作品是在2020年走訪金門時，以相同的構圖形式來紀錄3座已遭棄置的豪華洋樓，透過這樣的標準化視角，讓觀者能夠更容易地查看各幢建築間不同的型態與美學設計。圖／蘋果提供
趙培均這一組系列作品是在2020年走訪金門時，以相同的構圖形式來紀錄3座已遭棄置的豪華洋樓，透過這樣的標準化視角，讓觀者能夠更容易地查看各幢建築間不同的型態與美學設計。圖／蘋果提供
第三名是來自美國洛杉磯的Jeff Rayner，以iPhone X拍攝戴口罩的女孩在人行道上彷彿無重力地飄浮在光影中。圖／蘋果提供
第三名是來自美國洛杉磯的Jeff Rayner，以iPhone X拍攝戴口罩的女孩在人行道上彷彿無重力地飄浮在光影中。圖／蘋果提供
趙培均在近20層樓高的工地現場工作時，發現鄰地國小裡的運動場正好完工，五顏六色的色塊整齊又對稱地撞在一起非常有趣。圖／蘋果提供
趙培均在近20層樓高的工地現場工作時，發現鄰地國小裡的運動場正好完工，五顏六色的色塊整齊又對稱地撞在一起非常有趣。圖／蘋果提供
熱愛拍貓、去年也以貓咪照獲獎的吳佳芳，拿著iPhone X以連拍功能捕捉到日本香川縣佐柳島海邊堤防上貓咪跳躍的瞬間。圖／蘋果提供
熱愛拍貓、去年也以貓咪照獲獎的吳佳芳，拿著iPhone X以連拍功能捕捉到日本香川縣佐柳島海邊堤防上貓咪跳躍的瞬間。圖／蘋果提供
趙培均以最愛的建築立面照片再度獲獎。圖／蘋果提供
趙培均以最愛的建築立面照片再度獲獎。圖／蘋果提供
首度投稿即獲獎的柯典宏，使用初代iPhone SE拍下1720年代老公寓照片，房間裡的物件保存良好，彷彿都定格在當時的時空。圖／蘋果提供
首度投稿即獲獎的柯典宏，使用初代iPhone SE拍下1720年代老公寓照片，房間裡的物件保存良好，彷彿都定格在當時的時空。圖／蘋果提供
攝影師獎第二名為中國攝影師劉丹以iPhone 11 Pro Max拍攝一幅貌似太空人在火星上行走的照片。圖／蘋果提供
攝影師獎第二名為中國攝影師劉丹以iPhone 11 Pro Max拍攝一幅貌似太空人在火星上行走的照片。圖／蘋果提供
趙培均的靜物獲獎作品，一座已經荒廢多年的會館，透過光影彷彿還能感受到過往人聲鼎沸的光景。圖／蘋果提供
趙培均的靜物獲獎作品，一座已經荒廢多年的會館，透過光影彷彿還能感受到過往人聲鼎沸的光景。圖／蘋果提供
攝影師獎第一名為來自印度的Sharan Shetty，透過iPhone X拍下男人與他的馬在一片荒蕪中，帶給彼此支持與安慰。圖／蘋果提供
攝影師獎第一名為來自印度的Sharan Shetty，透過iPhone X拍下男人與他的馬在一片荒蕪中，帶給彼此支持與安慰。圖／蘋果提供
今年的首獎和年度攝影師得主為來自匈牙利的攝影記者Istvan Kerekes，用iPhone 7拍下牧羊人臉上的風霜和背景的淒涼，與羔羊的柔軟無辜呈現出動人的對比。圖／蘋果提供
今年的首獎和年度攝影師得主為來自匈牙利的攝影記者Istvan Kerekes，用iPhone 7拍下牧羊人臉上的風霜和背景的淒涼，與羔羊的柔軟無辜呈現出動人的對比。圖／蘋果提供
趙培均在搭乘高鐵北上時，站在月台上所拍攝的停車場一隅。圖／蘋果提供
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