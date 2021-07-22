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醉人的時光 寶璣、積家新款珠寶鑽表同場奢華閃耀

聯合報 / 記者釋俊哲／即時報導
寶璣的Reine de Naples白金女表8938，保有Naples系列的經典表殼、寶璣錢幣紋、藍鋼指針，同時面盤則輔以「雪花式（snow-setting）」鑲嵌，雍容華美。圖 / Breuget提供（合成圖）。
寶璣的Reine de Naples白金女表8938，保有Naples系列的經典表殼、寶璣錢幣紋、藍鋼指針，同時面盤則輔以「雪花式（snow-setting）」鑲嵌，雍容華美。圖 / Breuget提供（合成圖）。

珠寶鑽表最迷人之處，就在於奢華的寶石鑲嵌、佐以精密的頂級機芯工藝，讓高級時計與奢華珠寶二合為一，是珠寶表、更是戴上手的高級珠寶。積家（Jaeger-LeCoultre）與寶璣（Breguet）近日分別推出兩只高級珠寶女表，為奢華女士的手腕、帶來一抹閃耀的璀璨可能。

寶璣的那不勒斯系列女表，鵝蛋形的橢圓表殼圓潤而飽滿。Reine de Naples白金女表8938，保有原本Naples系列的經典表殼、寶璣的錢幣紋、藍鋼指針，但在表圈鑲上一圈華麗鑽石，同時面盤則輔以「雪花式（snow-setting）」鑲嵌，同時六點鐘方向設有天然白色珍珠母貝偏心時圈，總重超過3克拉的鑽石鑲嵌，展現歐洲王室的雍容華美。

積家的Rendez-Vous約會系列Dazzling Moon Lazura月相珠寶腕表則從星空中的星宿汲取浪漫靈感，36毫米的玫瑰金表殼內，由外而內分別是小時時標、佐以滿天星宿的星空圖，以及變化莫測的珍珠母貝月相顯示。整只腕表的表殼側邊、表耳合計鑲嵌約90顆鑽石總重約3.53克拉。

積家自製的935型自動上鍊機械機芯並具備時間、月相，與「約會時間」顯示：一只手工拋光的金色星芒，可透過兩點鐘方向的第二枚表冠設定調整，自訂只有自己知道的私密約會時間。玫瑰金表殼搭藍色鱷魚皮帶與青金石面盤，訂價則約242萬元。

橢圓形的玫瑰金表殼，加上大量鑽石鑲嵌與寶璣頂級機芯，是珠寶表、更是一件婀娜的手上迷人珠寶，價格店洽。圖 / Breuget提供。
橢圓形的玫瑰金表殼，加上大量鑽石鑲嵌與寶璣頂級機芯，是珠寶表、更是一件婀娜的手上迷人珠寶，價格店洽。圖 / Breuget提供。
積家自製的935型自動上鍊機械機芯並具備時間、月相，與「約會時間」顯示，以及18K玫瑰金自動盤。圖 / 積家提供。
積家自製的935型自動上鍊機械機芯並具備時間、月相，與「約會時間」顯示，以及18K玫瑰金自動盤。圖 / 積家提供。
積家的Rendez-Vous Dazzling Moon Lazura月相珠寶腕表則從星宿汲取靈感，讓月相、青金石的星空與約會共譜浪漫。圖 / 積家提供。
積家的Rendez-Vous Dazzling Moon Lazura月相珠寶腕表則從星宿汲取靈感，讓月相、青金石的星空與約會共譜浪漫。圖 / 積家提供。

珠寶 鑽石 腕表

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