醉人的時光 寶璣、積家新款珠寶鑽表同場奢華閃耀

珠寶鑽表最迷人之處，就在於奢華的寶石鑲嵌、佐以精密的頂級機芯工藝，讓高級時計與奢華珠寶二合為一，是珠寶表、更是戴上手的高級珠寶。積家（Jaeger-LeCoultre）與寶璣（Breguet）近日分別推出兩只高級珠寶女表，為奢華女士的手腕、帶來一抹閃耀的璀璨可能。

寶璣的那不勒斯系列女表，鵝蛋形的橢圓表殼圓潤而飽滿。Reine de Naples白金女表8938，保有原本Naples系列的經典表殼、寶璣的錢幣紋、藍鋼指針，但在表圈鑲上一圈華麗鑽石，同時面盤則輔以「雪花式（snow-setting）」鑲嵌，同時六點鐘方向設有天然白色珍珠母貝偏心時圈，總重超過3克拉的鑽石鑲嵌，展現歐洲王室的雍容華美。

積家的Rendez-Vous約會系列Dazzling Moon Lazura月相珠寶腕表則從星空中的星宿汲取浪漫靈感，36毫米的玫瑰金表殼內，由外而內分別是小時時標、佐以滿天星宿的星空圖，以及變化莫測的珍珠母貝月相顯示。整只腕表的表殼側邊、表耳合計鑲嵌約90顆鑽石總重約3.53克拉。