朴彩英、羅密歐貝克漢都在背！YSL水桶包魅力男女通殺

夏季時節大家偏愛穿淺色服飾，最適合搭配一款輕盈帆布包。繼2018年推出超受歡迎的Rive Gauche帆布托特包之後，Saint Laurent今年再度為Rive Gauche系列打造一款帆布新品，以水桶包外型呈現休閒自在的時尚感，包括品牌大使朴彩英ROSE、台灣女星曾之喬等人都搶拎，羅蜜歐貝克漢也在最新的廣告中演繹這款包，魅力可說是男女通吃！

Rive Gauche包款的命名靈感來自聖羅蘭先生於1966年聲名大噪的成衣系列「Yves Saint Laurent Rive Gauche」，主打經典的左岸精神。這次新推出的帆布水桶包，以收納空間超足夠的米白色帆布桶狀包身加上按扣開合設計，同樣延續之前托特包的傳統，以黑色Rive Gauche和品牌Logo字母點綴，簡約俐落又展現悠閒渡假氣息。