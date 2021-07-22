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朴彩英、羅密歐貝克漢都在背！YSL水桶包魅力男女通殺

聯合報 / 記者吳曉涵／台北即時報導
Saint Laurent今年再度為Rive Gauche系列打造一款帆布新品，以水桶包外型呈現休閒自在的時尚感。圖／Saint Laurent提供
Saint Laurent今年再度為Rive Gauche系列打造一款帆布新品，以水桶包外型呈現休閒自在的時尚感。圖／Saint Laurent提供

夏季時節大家偏愛穿淺色服飾，最適合搭配一款輕盈帆布包。繼2018年推出超受歡迎的Rive Gauche帆布托特包之後，Saint Laurent今年再度為Rive Gauche系列打造一款帆布新品，以水桶包外型呈現休閒自在的時尚感，包括品牌大使朴彩英ROSE、台灣女星曾之喬等人都搶拎，羅蜜歐貝克漢也在最新的廣告中演繹這款包，魅力可說是男女通吃！

Rive Gauche包款的命名靈感來自聖羅蘭先生於1966年聲名大噪的成衣系列「Yves Saint Laurent Rive Gauche」，主打經典的左岸精神。這次新推出的帆布水桶包，以收納空間超足夠的米白色帆布桶狀包身加上按扣開合設計，同樣延續之前托特包的傳統，以黑色Rive Gauche和品牌Logo字母點綴，簡約俐落又展現悠閒渡假氣息。

每款包搭配可調節的黝黑色或是焦糖褐色小牛皮肩背帶，短版背法變成現今最流行的腋下包或是隨意手拎，長版背法則是瀟灑有型。內裡附上一枚可拆式的拉鍊小包，也分為黝黑和焦糖褐色兩款。

Rive Gauche帆布與黑色小牛皮水桶包，44,000元。圖／Saint Laurent提供
Rive Gauche帆布與黑色小牛皮水桶包，44,000元。圖／Saint Laurent提供
Rive Gauche帆布與黑色小牛皮水桶包，44,000元。圖／Saint Laurent提供
Rive Gauche帆布與黑色小牛皮水桶包，44,000元。圖／Saint Laurent提供
朴彩英ROSE背Rive Gauche帆布水桶包。圖／Saint Laurent提供
朴彩英ROSE背Rive Gauche帆布水桶包。圖／Saint Laurent提供
Rive Gauche帆布與焦糖褐色小牛皮水桶包，44,000元。圖／Saint Laurent提供
Rive Gauche帆布與焦糖褐色小牛皮水桶包，44,000元。圖／Saint Laurent提供
曾之喬背Rive Gauche帆布水桶包。圖／Saint Laurent提供
曾之喬背Rive Gauche帆布水桶包。圖／Saint Laurent提供
Rive Gauche帆布與黑色小牛皮水桶包，44,000元。圖／Saint Laurent提供
Rive Gauche帆布與黑色小牛皮水桶包，44,000元。圖／Saint Laurent提供
曾之喬背Rive Gauche帆布水桶包。圖／Saint Laurent提供
曾之喬背Rive Gauche帆布水桶包。圖／Saint Laurent提供
朴彩英ROSE背Rive Gauche帆布水桶包。圖／Saint Laurent提供
朴彩英ROSE背Rive Gauche帆布水桶包。圖／Saint Laurent提供
羅蜜歐貝克漢也在最新的廣告中演繹Rive Gauche帆布水桶包。圖／Saint Laurent提供
羅蜜歐貝克漢也在最新的廣告中演繹Rive Gauche帆布水桶包。圖／Saint Laurent提供
Rive Gauche帆布與焦糖褐色小牛皮水桶包，44,000元。圖／Saint Laurent提供
Rive Gauche帆布與焦糖褐色小牛皮水桶包，44,000元。圖／Saint Laurent提供
朴彩英ROSE背Rive Gauche帆布水桶包。圖／Saint Laurent提供
朴彩英ROSE背Rive Gauche帆布水桶包。圖／Saint Laurent提供

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