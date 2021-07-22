快訊

黃曙光愛將高嘉濱退伍 黑鷹生還者黃佑民接艦指部

烟花颱風竟還停在原地！氣象局曝原因 風雨仍會變強

聽新聞
test
0:00 / 0:00

夏日消暑必備家電 歌林冷氣、冷凍櫃、製冰機清涼一夏

聯合報 / 記者黃筱晴／即時報導
歌林變頻03系列冷暖空調一級能效省電又清淨，具備機體乾燥防霉功能，搭配銀離子濾網，防疫期間居家必備。圖／憶聲電子提供
歌林變頻03系列冷暖空調一級能效省電又清淨，具備機體乾燥防霉功能，搭配銀離子濾網，防疫期間居家必備。圖／憶聲電子提供

炎炎夏日，居家遠端辦公、參與線上課程一定要有舒適的環境才能專心有效率。歌林變頻03系列冷暖空調，不僅擁有清淨功能，更透過乾燥防霉技術吹乾機體內殘留水份，有效降低黴菌孳生和異味，若再加上另外選購的銀離子濾網，更能在防疫期間抑制細菌、清淨空氣，降溫同時守護全家健康。智慧變頻超節能省電，符合CSPF一級能效，現在買還可享政府貨物稅退稅補助。想要更省電舒適，還可搭配歌林四方吹3D立體擺頭遙控定時9吋DC循環扇加速空氣循環，或是歌林14吋微電腦智慧遙控擺頭DC節能風扇增加室內空氣交換更涼爽，兼顧節能環保與清淨舒適。

防疫期間除了在家料理需求大增，夏季各種消暑冰品也需要足夠的冷凍空間存放，歌林上掀門蓋式冷凍櫃儲存空間超大，內附活動式置物架，還搭配左右雙開透明防漏玻璃門設計，冰品、食材一目了然。若想要自製健康冰飲、冰品，現在入手歌林定時微電腦製冰機也正是時候，2.2公升超大水箱、製冰槽容量高達800克、可8分鐘快速製冰，還可依照需求調整製作冰塊大小。擁有24小時定時開關機、一鍵自動清洗功能，讓在家DIY消暑冰品變得更輕鬆方便。

今夏運用歌林家電功能多元、健康抑菌、環保節能的全系列家電，就能在疫情期間輕鬆做好居家防疫、清涼消暑，持續守護自己與家人健康。詳細產品資訊，可至官網查詢：https://www.kolin.com.tw/product/air_conditioner

歌林上掀門蓋式冷凍櫃儲存空間超大，內附活動式置物架，還搭配左右雙開透明防漏玻璃門設計，冰品、食材一目了然。圖／憶聲電子提供
歌林上掀門蓋式冷凍櫃儲存空間超大，內附活動式置物架，還搭配左右雙開透明防漏玻璃門設計，冰品、食材一目了然。圖／憶聲電子提供
歌林定時微電腦製冰機容量超大，在家自製健康冰飲、冰品就靠它。圖／憶聲電子提供
歌林定時微電腦製冰機容量超大，在家自製健康冰飲、冰品就靠它。圖／憶聲電子提供

延伸閱讀

變頻冷氣「吹8小時跟整天」哪個省電？台電給答案了

苗栗縣針對現場調製飲品專案抽驗 初檢近3成不合格

在家看東奧！全家便利商店推飲料、冰品會員App集章

張韶涵年收上億卻「上海合租省電不開空調」 粉絲笑爛揭真相

相關新聞

momo購物網「任天堂旗艦店」開幕！推多款電玩搶手夯貨

「宅娛樂」商機持續發酵，momo購物網攜手遊戲大廠Nintendo任天堂，於7月25日正式開幕momo購物網「任天堂旗艦...

朴彩英、羅密歐貝克漢都在背！YSL水桶包魅力男女通殺

夏季時節大家偏愛穿淺色服飾，最適合搭配一款輕盈帆布包。繼2018年推出超受歡迎的Rive Gauche帆布托特包之後，S...

高爾夫大滿貫重返英傳奇球場 ROLEX再成大會指定時計

在各種體育賽事中，高爾夫球可能會是最個人、最優雅、也最難以預測的高難度其中一項。每一日的風向、每一回揮桿力道的輕重緩急，...

冠軍麵包師吳寶春新作「國王蛋黃酥」 中秋早鳥先開賣

卸下品牌掌舵手的重擔，國際金牌麵包大師吳寶春「回歸師傅角色」，今年中秋就以「國王蛋黃酥」讓食客大呼驚豔。不僅如此，寶春師...

可愛襲擊！LINE FRIENDS、小小兵聯名系列全球同步上市

成長快速的全球卡通IP品牌LINE FRIENDS，繼不久前與法國潮牌「Maison Kitsunè」攜手推出限量聯名商...

大金空氣清淨機雙重閃流放電除菌 為爸爸送上健康好禮

父親節即將到來，疫情影響讓民眾更加感受到健康的重要性，在家時間增加，更讓無所不在的空氣潔淨變得備受家人重視，選擇全球好空...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。