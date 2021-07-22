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夏日消暑必備家電 歌林冷氣、冷凍櫃、製冰機清涼一夏
炎炎夏日，居家遠端辦公、參與線上課程一定要有舒適的環境才能專心有效率。歌林變頻03系列冷暖空調，不僅擁有清淨功能，更透過乾燥防霉技術吹乾機體內殘留水份，有效降低黴菌孳生和異味，若再加上另外選購的銀離子濾網，更能在防疫期間抑制細菌、清淨空氣，降溫同時守護全家健康。智慧變頻超節能省電，符合CSPF一級能效，現在買還可享政府貨物稅退稅補助。想要更省電舒適，還可搭配歌林四方吹3D立體擺頭遙控定時9吋DC循環扇加速空氣循環，或是歌林14吋微電腦智慧遙控擺頭DC節能風扇增加室內空氣交換更涼爽，兼顧節能環保與清淨舒適。
防疫期間除了在家料理需求大增，夏季各種消暑冰品也需要足夠的冷凍空間存放，歌林上掀門蓋式冷凍櫃儲存空間超大，內附活動式置物架，還搭配左右雙開透明防漏玻璃門設計，冰品、食材一目了然。若想要自製健康冰飲、冰品，現在入手歌林定時微電腦製冰機也正是時候，2.2公升超大水箱、製冰槽容量高達800克、可8分鐘快速製冰，還可依照需求調整製作冰塊大小。擁有24小時定時開關機、一鍵自動清洗功能，讓在家DIY消暑冰品變得更輕鬆方便。
今夏運用歌林家電功能多元、健康抑菌、環保節能的全系列家電，就能在疫情期間輕鬆做好居家防疫、清涼消暑，持續守護自己與家人健康。詳細產品資訊，可至官網查詢：https://www.kolin.com.tw/product/air_conditioner。
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