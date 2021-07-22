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高爾夫大滿貫重返英傳奇球場 ROLEX再成大會指定時計

聯合報 / 記者釋俊哲／即時報導
Phil Mickelson在第148屆英國公開賽中擊球的照片，他不僅是勞力士品牌代言人，更是世界高爾夫名人堂成員，並曾於2013年在Muirfield球場取得個人大賽的第五勝。圖 / 勞力士提供。
Phil Mickelson在第148屆英國公開賽中擊球的照片，他不僅是勞力士品牌代言人，更是世界高爾夫名人堂成員，並曾於2013年在Muirfield球場取得個人大賽的第五勝。圖 / 勞力士提供。

在各種體育賽事中，高爾夫球可能會是最個人、最優雅、也最難以預測的高難度其中一項。每一日的風向、每一回揮桿力道的輕重緩急，都將讓小白球飛向遠方，最終讓未知成為現實。勞力士（ROLEX）近日宣佈，在甫落幕的第149屆英國公開賽（The Open Championship）中重返皇家聖喬治球場（Royal St. George），除擔任大會指定時計，也為勞力士與高爾夫的歷史，默默挺進40載。

歷史源自西元1860年的英國公開賽，是目前歷史最悠久的高爾夫錦標賽，而2021年則由皇家聖喬治球場第15次承辦賽事，該場地並以高難度的沙坑設置、風光優美的肯特郡東海岸蔚為最大特色，尤其頒給「年度冠軍球員」（Champion Golfer of the Year）的冠軍「葡萄酒壺獎盃」歷史更可追溯至西元1873年，讓選手「捧」起的不只有桂冠，更有代代相傳的豐盛與榮耀。

勞力士最早成為英國公開賽主辦方—皇家古老高爾夫球俱樂部（R&A）官方合作夥伴，始於西元1981，40年後2021年的兩造再聚首，無疑為勞力士與英國公開賽的千絲萬縷、再添佳話。長達161年的歷史長河中，英國公開賽見證了無數名將的榮耀時光，包含有「三巨頭」之稱的三位高球名人Arnold Palmer、Jack Nicklaus與Gary Player，從1967年後相繼成為勞力士初代的高爾夫領域代言人，並在三十年間煥發多次勝利的榮光，典型在夙昔。

而千禧年以降，不只有Tiger Woods引領風潮，2018年時Francesco Molinari也成為首位拿下英國公開賽的義大利選手，也是勞力士代言人中最新的英國公開賽冠軍；同時勞力士也持續引領新一代的明日之星，包含當今世界排名前30的Joaquín Niemann，美國選手Matthew Wolff，都加入勞力士的品牌代言人行列，江山代有人才出。

高爾夫球場上的日出日落、風起風靜，是日常、也是恆常。且欣賞高球選手們屏氣凝神、精密計算，持續揮舞球桿在空中畫出完美線條，一如每一只勞力士蠔式腕表的「恆動（Perpetual）」精神，無論歲月流轉，恆常精密運行。

勞力士Oyster Perpetual Rolex Deepsea腕表，44毫米、頂級天文台精密時計認證、全球五年保用保證、防水3,900米，41萬8,000元。圖 / 勞力士提供。
勞力士Oyster Perpetual Rolex Deepsea腕表，44毫米、頂級天文台精密時計認證、全球五年保用保證、防水3,900米，41萬8,000元。圖 / 勞力士提供。
義大利選手Francesco Molinari在本屆英國公開賽首輪中擊球，他也是2018年、以及勞力士代言中、最新一位的英國公開賽冠軍。圖 / 勞力士提供。
義大利選手Francesco Molinari在本屆英國公開賽首輪中擊球，他也是2018年、以及勞力士代言中、最新一位的英國公開賽冠軍。圖 / 勞力士提供。
具備強悍3,900米防水性能的Oyster Perpetual Rolex Deepsea腕表，一如職業高爾夫球選手在果嶺時能耐受極大壓力。圖 / 勞力士提供。
具備強悍3,900米防水性能的Oyster Perpetual Rolex Deepsea腕表，一如職業高爾夫球選手在果嶺時能耐受極大壓力。圖 / 勞力士提供。
勞力士代言人Tiger Woods曾贏得15場大賽勝利，其中便包含2000、2005與2006的三場英國公開賽冠軍，圖中則配戴了Oyster Perpetual Rolex Deepsea腕表。圖 / 勞力士提供。
勞力士代言人Tiger Woods曾贏得15場大賽勝利，其中便包含2000、2005與2006的三場英國公開賽冠軍，圖中則配戴了Oyster Perpetual Rolex Deepsea腕表。圖 / 勞力士提供。
勞力士代言人Tom Watson在1983年時英國公開賽中舉起了象徵桂冠與豐盛的葡萄酒壺獎盃。圖 / 勞力士提供。
勞力士代言人Tom Watson在1983年時英國公開賽中舉起了象徵桂冠與豐盛的葡萄酒壺獎盃。圖 / 勞力士提供。

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