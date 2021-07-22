高爾夫大滿貫重返英傳奇球場 ROLEX再成大會指定時計

在各種體育賽事中，高爾夫球可能會是最個人、最優雅、也最難以預測的高難度其中一項。每一日的風向、每一回揮桿力道的輕重緩急，都將讓小白球飛向遠方，最終讓未知成為現實。勞力士（ROLEX）近日宣佈，在甫落幕的第149屆英國公開賽（The Open Championship）中重返皇家聖喬治球場（Royal St. George），除擔任大會指定時計，也為勞力士與高爾夫的歷史，默默挺進40載。

歷史源自西元1860年的英國公開賽，是目前歷史最悠久的高爾夫錦標賽，而2021年則由皇家聖喬治球場第15次承辦賽事，該場地並以高難度的沙坑設置、風光優美的肯特郡東海岸蔚為最大特色，尤其頒給「年度冠軍球員」（Champion Golfer of the Year）的冠軍「葡萄酒壺獎盃」歷史更可追溯至西元1873年，讓選手「捧」起的不只有桂冠，更有代代相傳的豐盛與榮耀。

勞力士最早成為英國公開賽主辦方—皇家古老高爾夫球俱樂部（R&A）官方合作夥伴，始於西元1981，40年後2021年的兩造再聚首，無疑為勞力士與英國公開賽的千絲萬縷、再添佳話。長達161年的歷史長河中，英國公開賽見證了無數名將的榮耀時光，包含有「三巨頭」之稱的三位高球名人Arnold Palmer、Jack Nicklaus與Gary Player，從1967年後相繼成為勞力士初代的高爾夫領域代言人，並在三十年間煥發多次勝利的榮光，典型在夙昔。

而千禧年以降，不只有Tiger Woods引領風潮，2018年時Francesco Molinari也成為首位拿下英國公開賽的義大利選手，也是勞力士代言人中最新的英國公開賽冠軍；同時勞力士也持續引領新一代的明日之星，包含當今世界排名前30的Joaquín Niemann，美國選手Matthew Wolff，都加入勞力士的品牌代言人行列，江山代有人才出。