冠軍麵包師吳寶春新作「國王蛋黃酥」 中秋早鳥先開賣

卸下品牌掌舵手的重擔，國際金牌麵包大師吳寶春「回歸師傅角色」，今年中秋就以「國王蛋黃酥」讓食客大呼驚豔。不僅如此，寶春師傅也在線上教學，開啟系列「冠軍麵包在家做，獨家配方大公開」的課程，樂於分享不藏私，一如過往。

被稱做「The Best is HERE」的中秋選禮，吳寶春麵包店推出以母親為名、重現台灣50年代酸甜的「無嫌鳳梨酥」，採用日本米粉獨家配方與製程的「米蛋捲」，特選屏東四重溪鹹蛋黃的「鳳黃酥」，還有與寬心園聯名、全素的廣式月餅等禮盒。此外，蛋黃酥2.0版也現身，名為「國王蛋黃酥」，以「國王」為名、頂級滋味可以想見。

寶春師傅今年力推的「國王蛋黃酥」，選用麥香豐厚的法國最高頂級克朗思克麵粉，並以國王派派皮改良傳統漢餅酥皮，再加上古法紅土醃漬25天的鹹蛋黃、耗時3天秘製，整顆呈現完美的金黃澄亮，最後還得反覆測試紅豆餡與鹹蛋黃的黃金比例，要求「在口中經過咀嚼融化的速度一致」，美味也要科學。

為了追求層次分明酥脆爽口的效果，這款蛋黃酥還得經兩段式烘烤，被稱做「時間與技術的完美呈現之作」。從酥皮、紅豆到鹹蛋黃，滋味似曾相似卻又大不相同。

吳寶春麵包店的建議吃法，不要切、一口咬下，享受鹹甜香一體的美味；專業吃法是先冷凍保存，品嘗前移到冷藏退冰約2小時，室溫再回溫5分鐘，口感冰涼、風味更升級；若想感受剛出爐的風味，烤箱預熱至180度、烘烤3分鐘，搭配茶或咖啡最對味。