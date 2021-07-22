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可愛襲擊！LINE FRIENDS、小小兵聯名系列全球同步上市

聯合報 / 記者陳立儀／即時報導
LINE FRIENDS推出「Minions x BROWN & FRINEDS」小小兵系列聯名限量商品，熊大、莎莉穿上穿上藍色吊帶褲、戴上圓圓的大眼鏡，與小小兵高人氣角色凱文、蘿蔔、史都華一起搞笑慶祝BROWN & FRIENDS 10周年。圖／LINE FRIENDS提供
LINE FRIENDS推出「Minions x BROWN & FRINEDS」小小兵系列聯名限量商品，熊大、莎莉穿上穿上藍色吊帶褲、戴上圓圓的大眼鏡，與小小兵高人氣角色凱文、蘿蔔、史都華一起搞笑慶祝BROWN & FRIENDS 10周年。圖／LINE FRIENDS提供

成長快速的全球卡通IP品牌LINE FRIENDS，繼不久前與法國潮牌「Maison Kitsunè」攜手推出限量聯名商品造成短時間完銷的風潮之後，接續再推出驚喜全球粉絲的「Minions x BROWN & FRINEDS」小小兵系列聯名限量商品，熊大、莎莉穿上穿上藍色吊帶褲、戴上圓圓的大眼鏡，與小小兵高人氣角色凱文、蘿蔔、史都華一起搞笑慶祝BROWN & FRIENDS 10周年，限量商品同步於美國、日本、韓國等全球限定地區開賣，台灣也於今天（7月22日）上市，從實用配件、露營用品到線上貼圖、社群動圖都將會陸續上架。

「Minions x BROWN & FRINEDS」小小兵系列聯名限量商品的品項豐富，從AirPods保護殼、手機支架、托特包、絨毛娃娃，還有近期越來越年輕化的高爾夫球桿套，以及受台灣消費者歡迎的露營用品等，預計每一款都是秒殺級。目前台灣首波商品已在LINE FRIENDS Giftshop、LINE FRIENDS線上商城、PLAY LINE FRIENDS實體店開賣，7月31日前在LINE FRIENDS Giftshop購買還可獲得10%的LINE POINTS回饋。

此外，LINE貼圖隨後也會上架「Minions x BROWN & FRINEDS」聯名貼圖，IG上也將上架AR動圖，讓粉絲與好朋友們一起分享小小兵與熊大、莎莉的可愛進擊。

LINE FRIENDS推出「Minions x BROWN & FRINEDS」小小兵系列聯名限量商品，台灣首波商品已在LINE FRIENDS Giftshop、LINE FRIENDS線上商城、PLAY LINE FRIENDS實體店上架開賣。圖／LINE FRIENDS提供
LINE FRIENDS推出「Minions x BROWN & FRINEDS」小小兵系列聯名限量商品，台灣首波商品已在LINE FRIENDS Giftshop、LINE FRIENDS線上商城、PLAY LINE FRIENDS實體店上架開賣。圖／LINE FRIENDS提供
「Minions x BROWN & FRINEDS」小小兵系列聯名限量商品同步於美國、日本、韓國、台灣等全球限定地區開賣。圖／LINE FRIENDS提供
「Minions x BROWN & FRINEDS」小小兵系列聯名限量商品同步於美國、日本、韓國、台灣等全球限定地區開賣。圖／LINE FRIENDS提供
LINE FRIENDS推出「Minions x BROWN & FRINEDS」小小兵系列聯名限量商品。圖／LINE FRIENDS提供
LINE FRIENDS推出「Minions x BROWN & FRINEDS」小小兵系列聯名限量商品。圖／LINE FRIENDS提供
LINE FRIENDS推出「Minions x BROWN & FRINEDS」小小兵系列聯名限量商品。圖／LINE FRIENDS提供
LINE FRIENDS推出「Minions x BROWN & FRINEDS」小小兵系列聯名限量商品。圖／LINE FRIENDS提供
LINE FRIENDS推出「Minions x BROWN & FRINEDS」小小兵系列聯名限量商品，台灣首波商品已在LINE FRIENDS Giftshop、LINE FRIENDS線上商城、PLAY LINE FRIENDS實體店上架開賣。圖／LINE FRIENDS提供
LINE FRIENDS推出「Minions x BROWN & FRINEDS」小小兵系列聯名限量商品，台灣首波商品已在LINE FRIENDS Giftshop、LINE FRIENDS線上商城、PLAY LINE FRIENDS實體店上架開賣。圖／LINE FRIENDS提供

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