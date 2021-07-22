大金空氣清淨機雙重閃流放電除菌 為爸爸送上健康好禮

父親節即將到來，疫情影響讓民眾更加感受到健康的重要性，在家時間增加，更讓無所不在的空氣潔淨變得備受家人重視，選擇全球好空氣的領導者大金空調，更是疼惜爸爸的好選擇。大金空調邀請美國醫學博士蘇加璐拍攝的「大金清淨機防疫篇」影片，目前已正式在YouTube上線，透過專業角度讓消費者了解清淨機的功能與好空氣對人體的重要性，入手父親節健康好禮就趁現在！

其中首推頂級保濕 × 空氣清淨機MCK70VSCT-W，具備「雙重閃流放電功能」，內部2倍速度強力分解有害氣體、異味，及濾網上的細菌，同時具有雙倍除臭與清淨能力。採用業界首創TAFU長效濾網，有效過濾PM2.5、細菌、病毒等有害物質，且高度防潑水、防油，可長達10年不用更換。外部主動離子技術，能將除菌離子釋放到室內環境，快速清淨同時促進空氣循環。三段式手調導出風板，還有空間濕度管家能依照濕度自動開關，成為居家防疫好幫手。

另外，2021全新推出的橫鋼V系列空調搭載日本最先進閃流放電技術，有效分解空氣中有害物質、細菌、病毒，搭配防黴運轉，還能在關機後自動送風吹乾熱交換器，持續清淨和乾燥機體內部，確保熱交換器和氣流風道的潔淨，降低室內機異味發生。搭配的健康空氣濾網更結合除臭濾網（酶藍）和集塵濾網（PM 2.5），並使用人造酶分解過敏性物質，可吸收並清除異味、過敏性物質、細菌和病毒以及PM 2.5達99.9%。