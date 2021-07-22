父親節命定選酒測驗 測出你與爸爸的命定關係

父親是每個小孩內心最強大的依靠，長大後的你是否也常有難以為爸爸挑禮物的困擾？今年格蘭父子再次不按牌理出牌，推出一套「父親節命定選酒測驗」，透過自身與爸爸的相處細節與日常了解，一步步解鎖爸爸與你的命定關係，並為每個親子組合推薦精準度滿分的烈酒選禮。今年父親節就讓濃烈而甜蜜的威士忌，成為你們打開彼此心房的關鍵鑰匙吧！

準備好迎接首發提問了嗎？請依據第一個破題「老爸最常跟我聊起的話題是？」，接續往下選擇屬於你的個人化答案。

與爸爸的命定關係1：歡喜冤家

從小爸爸總愛跟你鬥嘴嬉鬧，有你們在的家裡往往充滿著歡聲笑語，有時把對方氣得牙癢癢，但你們卻又是對方生活中不可或缺的調味劑，久久未見就感覺不對。爸爸就像你天生的歡喜冤家，父親節開一瓶「格蘭8年雪莉風味桶蘇格蘭威士忌」，再配上歡笑聲不斷的日常拌嘴最對味！格蘭8年擁有滑順口感與清爽香甜的花果香，每一口都感到自在而親近，如同每一組歡喜冤家親子檔的拌嘴聲，即使成天縈繞耳邊卻也不煩不膩，盛夏時節跟爸爸來一杯格蘭8年，體會最清爽滋潤的順口滋味。

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與爸爸的命定關係2：最佳拍檔

你們的默契總能勝過言語，一個眼神、一個舉止就能迅速地了解對方的想法，誰也瞞不過誰的法眼，與爸爸天然的默契彷彿就是天造地設的最佳拍檔，最懂彼此的你們最適合共飲「格蘭菲迪12年天使雪莉單一麥芽威士忌」，過桶於僅有5%的西班牙Amontillado雪莉桶，所交織而成的經典風味，猶如你與爸爸命中注定的緣分，純粹又合拍！格蘭菲迪12年天使雪莉口感宛如多汁烤蘋果與果乾交織出深邃甜美，而優雅的緋紅酒色更凸顯對爸爸的敬愛之意。

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與爸爸的命定關係3：亦師亦友

爸爸就像你的心靈導師，無論是生活上或是學問上，都能常常給予你不同的養分，你們的相處亦師亦友，每每相遇都能投機地開啟有共鳴的話題，有時在談話中還能激發許多奇想，以及對彼此更深一層的認識。這份穩健舒適的親子關係，唯有「百富14年加勒比海蘭姆桶單一麥芽威士忌」最能匹配，濃厚圓潤的口感、帶有熱帶水果和香料氣息，讓你們的相處不僅恰到好處，更能從溫和而滋養的過桶圓味中品味屬於你們的契合。

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與爸爸的命定關係4：兒時玩伴

爸爸就像家裡大男孩，熱愛挑戰、不受拘束，總是喜歡變花樣把眾人逗得合不攏嘴或是氣得跳腳，跟他在一起的時光總有著奇特的魅力，能讓人不顧一切暫時將煩惱與壓力拋之腦後。你們命定將如同彼此永遠的兒時玩伴般，無論歲數差、相處零距離，遇到總是跳脫爸爸框架的他，就要準備一支「三隻猴子三重麥芽威士忌」，頑皮的猴子就猶如爸爸在你心中的樣子，今年換你帶著老爸玩起來，跳脫傳統喝法規則的三隻猴子，將帶給你們不一樣的品飲冒險。