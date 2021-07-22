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蝦皮購物「7.25商城狂購節」掃地機器人現省近萬元

聯合報 / 記者陳立儀／即時報導
蝦皮購物打造「7.25商城狂購節」，攜手百大夢幻品牌85折；加碼「3C家電生日慶」Apple AirPods Pro限時破盤價省近4,000元。圖／蝦皮購物提供
蝦皮購物打造「7.25商城狂購節」，攜手百大夢幻品牌85折；加碼「3C家電生日慶」Apple AirPods Pro限時破盤價省近4,000元。圖／蝦皮購物提供

消費者網購習慣已逐漸成為日常，根據蝦皮購物今年6月針對App用戶消費行為研究問券指出，超過75%的消費者基於「價格實惠」而選擇網購，於網路購買官方、大型品牌的意願也增加，超過70%消費者因為能輕鬆找到優惠與折扣，而選擇線上購買官方品牌。蝦皮購物表示，消費者越來越傾向在蝦皮商城購買品牌商品，以「蝦皮月月節」來看，相關檔期帶動蝦皮商城銷售大增近6倍，今年新創的「18月中狂購節」蝦皮商城的平均訂單量較平時成長最高2倍，顯示網購檔期刺激品牌端出誘人優惠價格，消費者樂買單、撿便宜。

蝦皮購物集結超過百個精選品牌推出「7.25商城狂購節」，豪氣送出蝦皮商城85折與92折神券，並加碼蝦皮商城299元免運人人兩張不用搶、蝦幣25倍送等超值優惠，Roborock S6 MaxV石頭掃地機器人原價24,999元、優惠價17,999元，疊加商城85折神券只要15,199元，現省將近萬元；還有精選商城品牌下殺5折起，小棕瓶雅詩蘭黛特潤超導全方位修護露50ml下殺半價、活動特價1,990元，DR.WU玻尿酸保濕精華化妝水買一送一特價800元。

根據蝦皮購物觀察，促銷檔期以高單價的3C電子商品最受歡迎，去年蝦皮購物「3C家電生日慶」即在短短一周內創下買氣飆升2倍。今年蝦皮購物加碼第二屆「3C家電生日慶」，即日起至7月31日攜手三星、Dyson、飛利浦、全國電子等品牌，7月23日至7月25日狂撒1折神券，微軟Surface Go 2現省萬元、特價22,688元，驚爆7折的Philips數位健康氣炸鍋7,000元有找；7月25日當天還能疊加使用「商城狂購節」的85折與92折神券，FUJIFILM富士INSTAX MINI40拍立得疊加85折券後價只要2,287元。

蝦皮購物「3C家電生日慶」優惠攻略包括7月23日至7月25日生日慶天天搶1折券、許願品牌下殺5折，7月25日當天搭配3C家電商城券最高再省8,500元，原價7,990元的Airpods Pro破盤價只要3,995元，7月23日凌晨0點還有Samsung Galaxy M32新機開賣，售價6,990元，再搶限量千元好禮小橘盒。7月26日至7月31日Philips AI三刀頭電鬍刀原價20,000元、破盤優惠價9,588元，下殺47折；Roborock E5 石頭掃地機器人下殺6折，活動價8,999元，再抽小衛柑橘洗手機；全國電子小米智慧顯示器65型優惠價19,999元。

「3C家電生日慶」活動期間購買蝦皮商城3C家電商品單筆訂單滿3,000元，即可在活動表單勾選心願商品，蝦皮購物將抽出一名幸運兒獲得許願獎項。

蝦皮購物推出「7.25商城狂購節」，雅詩蘭黛特潤超導全方位修護露限時優惠價1,990元。圖／蝦皮購物提供
蝦皮購物推出「7.25商城狂購節」，雅詩蘭黛特潤超導全方位修護露限時優惠價1,990元。圖／蝦皮購物提供
蝦皮購物推出「7.25商城狂購節」，Roborock S6 MaxV石頭掃地機器人疊加商城85折券，優惠價15,199元。圖／蝦皮購物提供
蝦皮購物推出「7.25商城狂購節」，Roborock S6 MaxV石頭掃地機器人疊加商城85折券，優惠價15,199元。圖／蝦皮購物提供
蝦皮購物推出「3C家電生日慶」，Philips AI三刀頭電鬍刀限時優惠價9,588元。圖／蝦皮購物提供
蝦皮購物推出「3C家電生日慶」，Philips AI三刀頭電鬍刀限時優惠價9,588元。圖／蝦皮購物提供
蝦皮購物推出「3C家電生日慶」，AirPods Pro限時優惠價3,995元。圖／蝦皮購物提供
蝦皮購物推出「3C家電生日慶」，AirPods Pro限時優惠價3,995元。圖／蝦皮購物提供

蝦皮購物 品牌 3C

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