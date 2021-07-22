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韓劇定情物收起來！「我的室友是九尾狐」超甜愛心項鍊
韓劇置入手法高明，就算觀眾知道是置入也都買得心甘情願。能成功融入劇情的商品每個都熱賣，尤其在現代愛情劇中擔任定情物的款式，例如去年「愛的迫降」捧紅了蕭邦（Chopard）的手表、說到「梨泰院class」大家可能忘了女主角名字但絕對記得朴敘俊送的Tiffany T Smile微笑項鍊，前陣子的「我的上流社會」結尾也讓兒子送媽媽Tiffany項鍊當作大和解。日前完結的奇幻浪漫韓劇「我的室友是九尾狐」則有法國現代珠寶FRED的經典Pretty Woman系列心形項鍊，來守護男女主角永恆的愛情。
由新世代男神之一張基龍和惠利主演的「我的室友是九尾狐」，雖然九尾狐下凡已是老套路，不過每一集猛撒糖的又狂催淚的愛情並沒有讓觀眾感到膩。故事描述張基龍所飾演的申又如歷經千年、在最後一集完成了山神的考驗，如同凡人一般體悟情感，而惠利飾演的李譚迫切地期盼讓結局反轉，成就美麗的愛情神話。最後一集中，張基龍終於對惠利浪漫告白所選用的Pretty Woman系列心形項鍊，靈感來自FRED當年為經典愛情電影「麻雀變鳳凰」打造的心形珠寶，以時尚現代的手法演繹愛情的不同面貌，呈現心心相印的情意。
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