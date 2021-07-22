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星級炸物＋啤酒！頌丹樂×滿月精釀 打造居家罪惡餐

聯合報 / 記者陳睿中/即時報導
「頌丹樂星級炸物盒」，單點原價499元，優惠價460元。圖／頌丹樂提供
「頌丹樂星級炸物盒」，單點原價499元，優惠價460元。圖／頌丹樂提供

繼去年10月登台後，來自泰國並曾獲得米其林一星肯定的泰式料理「頌丹樂」（Somtum Der），自即日起攜手泰國精釀啤酒「滿月」（FullMoon），聯名推出「泰派對．FullMoon精釀聯名禮盒」，一次可以享受星級炸物與精釀啤酒的罪惡級組合，另外還可享甜品加購優惠。

2012年於曼谷創立的頌丹樂，提供有泰國北部的伊善料理，包括沙拉、燒烤、炸物、湯品等不同類型，在曼谷、清邁、胡志明市、東京、紐約等地均有分店，並且於2016年在紐約獲得米其林一星。而「Fullmoon滿月精釀」4年榮獲了24面世界精釀啤酒的各項大獎，也是多家曼谷米其林星級餐廳的指定用酒。本次在台所推出的聯名餐盒，即是集結「頌丹樂星級炸物盒」及「FullMoon滿月精釀禮盒組」雙重享受，原價999元，組合優惠價920元。

「頌丹樂星級炸物盒」內含有招牌的經典炸雞、金錢蝦餅佐秘梅醬，還有為了搭配啤酒而新加入的東北酸辣豬肉圈、星級雞翅、伊善蔬菜棒佐蛋黃醬等菜色，藉此呼應精釀啤酒的不同風味，並且適時帶來解膩效果，每組單點原價499元，優惠價460元。至於「FullMoon滿月精釀禮盒組」，內含有BUSSABA布薩峇花神精釀白啤酒、CHATRI查柴無尾熊精釀IPA、CHALAWAN查拉萬鱷魚精釀淡艾爾等3隻精釀啤酒，各自適合搭配不同的炸物料理，每組原價500元，優惠價460元。

凡一次購買星級炸物盒＋FullMoon滿月精釀禮盒組，即可以130元加購「椰奶仙草荸薺圓」與「四季泰好西米露」各1份（原價共180元），為飯後時光增添甜蜜。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

「頌丹樂星級炸物盒＋FullMoon滿月精釀禮盒組」，原價999元，組合優惠價920元。圖／頌丹樂提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
「頌丹樂星級炸物盒＋FullMoon滿月精釀禮盒組」，原價999元，組合優惠價920元。圖／頌丹樂提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

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