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高雄鳳山婦女涉水觸電 裝葉克膜與死神拔河仍不治

微解封外食大不易，零食微入菜，創意便當自己帶

撰文 / 陳俊翰

圖／蝦味先提供
圖／蝦味先提供

微解封，大部份人已開始恢復分流上班，中午吃啥？成了一大難題；外食無法入店用餐，外賣餐點重複了幾輪已經吃到煩膩，不如動手自己做便當吧，不僅衛生又可以兼顧健康，還能大展廚藝秀賢慧，一舉數得呢。

盛夏炎熱，料理時添加點辛香料入菜，入口好感度瞬間提升，保證食欲大開！WFH囤了一大堆零食，不妨動點巧思加點創意，選擇把「麻辣口味蝦味先」研磨成粉末香料，加在食材中混合，做成男生、女生2款便當，呼應一下微解封、微麻、微辣，口感微爆裂的夏日便當吧！

圖／蝦味先提供
圖／蝦味先提供

【男生便當】
材料：
泡菜、豬肉片、蒜頭、麻辣蝦味先粉、白飯、糙米飯、當季水煮青菜、溏心蛋
步驟：
1、泡菜豬肉片，將麻辣蝦味先粉加入泡菜中拌炒，再放入豬肉片、蒜頭翻炒。
2、白飯+糙米飯，營養加分。
3、擺放水煮青菜、溏心蛋，再做點裝飾，就完成囉~
小筆記：
麻辣蝦味先粉讓泡菜的辣味、香氣更有層次，豬肉片吃起來帶有金沙的微妙口感，搭配水煮青菜剛好平衡了刺激。
這裡灑上的是日本五彩米果あられ做裝飾，進口食品店可以買到，您也可以利用現有材料自由發揮喔。

圖／蝦味先提供
圖／蝦味先提供

【女生便當】
材料、步驟：
「造形飯糰」
所需材料：白米、糙米、蒟蒻米、海苔片、麻辣蝦味先粉
1、把麻辣蝦味先粉拌入飯中，哇～香氣陣陣撲鼻。
2、拌好的飯放入飯糰模具中壓緊，吃起來的口感就像是麻辣口味的肉鬆飯喔。
小筆記：
黏造形五官的小秘訣是使用牙籤、小細夾子，使用美乃滋當黏著劑。
米飯比例中加了現在很流行的蒟蒻米，低卡～女生喜歡吃瘦瘦。

圖／蝦味先提供
圖／蝦味先提供

「可愛犬掌蛋」
所需材料：雞蛋、油、腳掌烤模、麻辣蝦味先粉
1、蛋黃、蛋白分開，將麻辣蝦味先粉拌入蛋黃液中，一顆蛋可以製作3個可愛腳掌。
2、隔水加熱，在倒入第一次蛋黃液前烤模記得要抹油，才好脫模喔。
3、蛋黃→蛋白→蛋黃依序倒入，脫膜後即完成。
小筆記：
每一層的蛋液在倒入前，都要確認之前的那層蛋液已經凝固噢。

「火腿花」
所需材料：火腿片、玉米筍
1、火腿片煎熟，對折。
2、切細條（製作花瓣）一邊不要切斷喔。
3、中間放玉米筍後捲起來，插上牙籤固定。
小筆記：
可以插上義大利麵取代牙籤固定，安全也是很重要的。

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