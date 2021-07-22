快訊

台新理專盜領3.47億 金管會重罰3000萬史上最重

疫苗到底能不能混打？醫師：政府應速斷速決

聽新聞
test
0:00 / 0:00

一秒圈粉！金曲新人持修玩Cosplay 代言WAT瓶裝雞尾酒

聯合報 / 記者高婉珮／即時報導
金曲新人持修化身新聞主播、調酒師，代言WAT氣泡雞尾酒。圖／WAT提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
金曲新人持修化身新聞主播、調酒師，代言WAT氣泡雞尾酒。圖／WAT提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

人氣創作歌手持修的第一次雞尾酒代言，獻給瓶裝調酒第一品牌WAT（音同What）。WAT希望透過代言人持修鮮明獨特的特質，帶出挑戰翻玩經典創意的品牌精神，透過拍攝形象廣告強調「WAT不為什麼，我就是什麼」的態度。

WAT強打解膩消暑的「檀島凍檸茶氣泡雞尾酒」，以及低糖、低卡「冷萃綠茶氣泡雞尾酒」，有了金曲黑馬新人持修的加持，將為易開罐雞尾酒市場投下一顆震撼彈。

這次拍攝代言廣告，持修變身新聞主播與帥氣調酒師，以合身西裝背心配上專業手勢與細框金邊眼鏡，展現沉穩成熟形象。但持修仍不改賣萌本色，導演一喊卡，便忍不住在拍片現場大玩各種招牌無俚頭姿勢與表情，逗得現場工作人員笑聲不斷。持修一直以來的不按牌理出牌、大膽嘗試各種可能、不自我設限等人格特質，與WAT的品牌精神與態度不謀而合。

氣爆棚的持修除了在音樂創作上有亮眼表現，也熱愛嘗試各種角色扮演，這次的WAT廣告代言拍攝，持修扮成帥氣爆棚的調酒師，強調用斯里蘭卡紅茶結合雞尾酒，就成了WAT凍檸茶氣泡雞尾酒最迷人的風味。

持修開玩笑說：「這是我調的初戀的滋味，喝了都會想原地結婚！」鏡頭外的持修依舊難以捉摸，被問到夢想是什麼，他不假思索回答：「賺錢、退休。」聊到若推出持修款WAT雞尾酒會是什麼口味？持修說：「像初戀的滋味，酸酸甜甜，也像饅頭，深植你心。」

目前除了全台全家便利店、家樂福量販店和頂好超市都能買到WAT氣泡雞尾酒，未來將在更多通路上架，讓全台灣的WATer跟持修一起「茶茶酒酒」。 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

持修以合身西裝背心配上專業手勢與細框金邊眼鏡，化身新聞主播，展現沉穩成熟形象。圖／WAT提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
持修以合身西裝背心配上專業手勢與細框金邊眼鏡，化身新聞主播，展現沉穩成熟形象。圖／WAT提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
持修不改賣萌本色，導演一喊卡，便忍不住在拍片現場大玩各種招牌無俚頭姿勢與表情。圖／WAT提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
持修不改賣萌本色，導演一喊卡，便忍不住在拍片現場大玩各種招牌無俚頭姿勢與表情。圖／WAT提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

廣告 品牌 氣爆

延伸閱讀

WAT插旗台中勤美！7月底前瓶裝雞尾酒全面買5送1

3分鐘認識「第二代黑寡婦」Florence Pugh　出道五年被提名奧斯卡、曾放話漫威要減肥就不演

鮮肉蝶泳王子放送「炸肌」帥照挺進奧運 神似韓國歐巴連曹佑寧也被圈粉

挑染閨蜜越看越圈粉！《無法抗拒的他》光娜曾是李宰旭的初戀　還是朴敏英的好朋友

相關新聞

momo購物網「任天堂旗艦店」開幕！推多款電玩搶手夯貨

「宅娛樂」商機持續發酵，momo購物網攜手遊戲大廠Nintendo任天堂，於7月25日正式開幕momo購物網「任天堂旗艦...

父親節命定選酒測驗 測出你與爸爸的命定關係

父親是每個小孩內心最強大的依靠，長大後的你是否也常有難以為爸爸挑禮物的困擾？今年格蘭父子再次不按牌理出牌，推出一套「父親...

韓劇定情物收起來！「我的室友是九尾狐」超甜愛心項鍊

韓劇置入手法高明，就算觀眾知道是置入也都買得心甘情願。能成功融入劇情的商品每個都熱賣，尤其在現代愛情劇中擔任定情物的款式...

蝦皮購物「7.25商城狂購節」掃地機器人現省近萬元

消費者網購習慣已逐漸成為日常，根據蝦皮購物今年6月針對App用戶消費行為研究問券指出，超過75%的消費者基於「價格實惠」...

永恆慕夏特展紀念商品好評不斷 再推限期優惠活動

世界著名裝飾藝術大師-阿爾豐斯．慕夏（Alfons Maria Mucha），1860年7月24日出生於摩洛維亞（在現今的捷克共和國境內）。早年赴法國求學，並在巴黎揚名。他擅用華麗曲線，結合女性與花卉植物元素，成為當時新藝術運動的代表人物，其獨樹一格的作品風格甚至引起了各國藝術家與設計師的仿效與追隨，從西方到東方文化藝術珍品中，皆可看見「慕夏風格」影響與延伸。

大尺寸看奧運！遠傳friDay購物三星55吋4K電視下殺特價

東京奧運在延期一年後，終於將在本周五（7月23日）盛大登場，主辦國日本與台灣僅有一小時時差，不必再熬夜觀戰。根據遠傳fr...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。