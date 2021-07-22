一秒圈粉！金曲新人持修玩Cosplay 代言WAT瓶裝雞尾酒

人氣創作歌手持修的第一次雞尾酒代言，獻給瓶裝調酒第一品牌WAT（音同What）。WAT希望透過代言人持修鮮明獨特的特質，帶出挑戰翻玩經典創意的品牌精神，透過拍攝形象廣告強調「WAT不為什麼，我就是什麼」的態度。

WAT強打解膩消暑的「檀島凍檸茶氣泡雞尾酒」，以及低糖、低卡「冷萃綠茶氣泡雞尾酒」，有了金曲黑馬新人持修的加持，將為易開罐雞尾酒市場投下一顆震撼彈。

這次拍攝代言廣告，持修變身新聞主播與帥氣調酒師，以合身西裝背心配上專業手勢與細框金邊眼鏡，展現沉穩成熟形象。但持修仍不改賣萌本色，導演一喊卡，便忍不住在拍片現場大玩各種招牌無俚頭姿勢與表情，逗得現場工作人員笑聲不斷。持修一直以來的不按牌理出牌、大膽嘗試各種可能、不自我設限等人格特質，與WAT的品牌精神與態度不謀而合。

人氣爆棚的持修除了在音樂創作上有亮眼表現，也熱愛嘗試各種角色扮演，這次的WAT廣告代言拍攝，持修扮成帥氣爆棚的調酒師，強調用斯里蘭卡紅茶結合雞尾酒，就成了WAT凍檸茶氣泡雞尾酒最迷人的風味。

持修開玩笑說：「這是我調的初戀的滋味，喝了都會想原地結婚！」鏡頭外的持修依舊難以捉摸，被問到夢想是什麼，他不假思索回答：「賺錢、退休。」聊到若推出持修款WAT雞尾酒會是什麼口味？持修說：「像初戀的滋味，酸酸甜甜，也像饅頭，深植你心。」