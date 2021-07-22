大尺寸看奧運！遠傳friDay購物三星55吋4K電視下殺特價
東京奧運在延期一年後，終於將在本周五（7月23日）盛大登場，主辦國日本與台灣僅有一小時時差，不必再熬夜觀戰。根據遠傳friDay購物統計，6月中旬起包括溫布敦網球公開賽、歐國盃足球賽、NBA季後賽等重要國際體育賽事陸續登場，帶動55吋以上電視單月買氣較去年同期成長近2倍，家用、微型投影機買氣也成長6成，大螢幕成為觀戰奧運的神隊友；遠傳friDay購物更推薦觀賽必備日系零食下殺5折起，還有奧運聯名商品SK-II青春露、中華奧運應援服等周邊商品，現逢遠傳friDay購物「夏拼樂購節」下單可抽好康加碼好禮。
遠傳friDay購物分析，站上電視以55吋、65吋最熱門，占整體電視銷售8成，具有聯網功能的機種成長最顯著，其中4K畫質小米智慧顯示器65型，具聯網功能可直接連結YouTube、遠傳friDay影音等平台，因價格划算，人氣最高；三星55吋4K電視下殺5千元、免3萬元就能入手，同樣熱賣。
投影機也成為近期熱門商品，輕盈便攜的無線手持型投影機大受歡迎，遠傳friDay購物推出OVO掌上型無框電視U5智慧投影機優惠價14,980元；BENQ GV1 LED無線行動投影機原價12,900元、特價9,900元，領券還可再折500元，折後價格9,400元，相當於下殺72折。
本周五晚上8點將舉行東京奧運開幕式，遠傳friDay購物推薦各種日系零食，去骨明太子雞翅20支下殺5折含運特價999元，Pocky百琪巧克力9袋入買一送一，汽水飲品任兩箱700元有找；如果覺得長時間看比賽太累，也可利用中場休息空檔動一動，Reebok啞鈴或彈力帶、按摩球都可邊看比賽邊運動，還能搭配Apple Watch、Realme智慧手表記錄各項數據。
此外，趁著東奧開幕熱潮，遠傳friDay購物也推出多款奧運聯名、主題商品，包括SK-II青春露東京奧運限定組買1送6特價5,918元；Nike Air Cadence奧運配色運動鞋特價3,480元；Victor奧運限定中華隊應援服、限定鞋袋特價379元起。
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