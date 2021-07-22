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米其林星級月餅！侯布雄茶點沙龍中秋禮盒 預購享95折

聯合報 / 記者高婉珮／即時報導
法式藏月禮盒900元。圖／侯布雄法式茶點沙龍提供。
法式藏月禮盒900元。圖／侯布雄法式茶點沙龍提供。

米其林星級甜點侯布雄法式茶點沙龍暨精品甜點（SALON DE THE /LA BOUTIQUE de Joël Robuchon），今年中秋節推出多款中秋限定禮盒，即日起開放預購。除酒禮盒以外，凡於9月5日前預購並完成付款，皆享95折優惠。

侯布雄法式茶點沙龍暨精品甜點，融合中國傳統節日的精神與法國百年糕點的工藝，並加入主廚創意巧思，不但豐富了味蕾層次，也為月餅帶來濃濃浪漫風情。

「洛神花茉莉」如寶石般紫紅色澤的餅皮，深沉明亮的洛神花內餡與清雅芬芳的茉莉香片，搭配酸櫻桃果乾，淡雅韻味中亦帶香甜的風味，令人沉迷。

「咖啡開心果」以濃郁醇香咖啡餅皮包裹著開心果、核桃及蜜橘丁等豐富餡料，淡淡的堅果香氣帶有甜美的焦糖味，增添一股大人味的風格雅緻。

除此之外，還有搭配多款超人氣經典點心費南雪、瑪德蓮、沙布雷以及大人小孩都喜歡的磅蛋糕的各式禮盒，供大家挑選。

除了糕點之外，侯布雄法式茶點沙龍暨精品甜點特別將饕客們最愛的日本夢幻清酒品牌獺祭（Dassai），加入中秋禮盒組合中，讓獺祭清酒清麗淡雅酒香綿延在口中，搭配法式月餅更對味。

中秋系列禮盒取貨時間為8月16日至9月21日，所有商品需7日前預訂，數量有限，售完為止。

侯布雄中秋經典酒禮盒2,850元。圖／侯布雄法式茶點沙龍提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
侯布雄中秋經典酒禮盒2,850元。圖／侯布雄法式茶點沙龍提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
侯布雄法式茶點沙龍推出多款中秋限定禮盒。圖／侯布雄法式茶點沙龍提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
侯布雄法式茶點沙龍推出多款中秋限定禮盒。圖／侯布雄法式茶點沙龍提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
經典邀月禮盒680元。圖／侯布雄法式茶點沙龍提供。
經典邀月禮盒680元。圖／侯布雄法式茶點沙龍提供。
侯布雄璽月雙入禮盒組3,990元。圖／侯布雄法式茶點沙龍提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
侯布雄璽月雙入禮盒組3,990元。圖／侯布雄法式茶點沙龍提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
侯布雄典藏禮盒1,680元。圖／侯布雄法式茶點沙龍提供。
侯布雄典藏禮盒1,680元。圖／侯布雄法式茶點沙龍提供。

中秋節 甜點 侯布雄

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