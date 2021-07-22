東奧倒數！OMEGA推絕美影片 運動精華、日本文化神結合

東京奧運倒數一天，即將在明日7月23日開賽。身為官方指定時計的高級鐘表品牌歐米茄（OMEGA），除先前推出三款平面廣告視覺，日前更在官方youtube頻道釋出絕美影片「計時與傳統：當歐米茄遇上日本（Timekeeping and tradition：OMEGA meets Japan）」，上線至今已有近800萬觀賞次數。歐米茄特別將運動、日本文化如富士山、太鼓、神社、新幹線與表款巧妙融合，並在約一分鐘影片中包含八大亮點。自稱日本通、或對日本文化醉心的你，是否也來挑戰看看能發現其中幾個？

一、日之丸 VS 紅色棒棒糖秒針

紅白相間的「日之丸」，是日本國旗的鮮明視覺。圖 / 翻攝自OMEGA官方youtube頻道。

日本國旗的「日之丸」，以白色為底、正紅色圓形成為明快視覺，同時日文漢字中的「丸」也有圓型之意。影片中巧妙將新款Planet Ocean 600米系列同軸擒縱39.5毫米大師天文台腕表的「紅色棒棒糖指針」和「日之丸」結合，帶來趣味且和諧的聯想。（影片秒數：0:01）

二、太鼓 VS 超霸計時表圈

鏗鏘有力的日式太鼓，被和超霸計時碼表的次表盤（sub-dial）相結合。這樣說來，太鼓的震撼鼓點，確實也和計時表盤的分秒轉動，略有互通！（影片秒數：0:24）

三、藝伎 VS 自動盤

傳統藝伎在表演時執持的摺扇被和同軸擒縱機芯自動盤巧妙結合，由於扇子的開闔轉動確實跟自動盤的機芯修飾一般，在轉動瞬間格外華麗迷人，也讓人近距離欣賞8913同軸擒縱大師天文台機芯逼近完美的打磨修飾。（影片秒數：0:18）

四、神社 VS 體操

體操選手揮舞手中6米長的緞帶、在空中揮舞出曼妙弧線。畫面另一側則拼接上日本知名地標：山口縣長門的元乃隅神社。該神社創立於1955年，也是日本本州最西北方的稻荷神社。等解禁之後，是不是也來去參拜一下呢？（影片秒數：0:46）

五、枯山水 VS 游絲

日本禪寺中的「枯山水」，以灰色的砂、石模擬山水意念，嘗試帶給參訪者心靈的洗滌。畫面中則對接上機芯最重要的零件「游絲（spiral）」，透過兩造圓弧、規律地排列，真的很療癒呢！（影片秒數：0:08）

六、燈籠 VS 高爾夫球

果嶺上的小白球，一向是高爾夫球的重要視覺。在畫面中的右則巧妙結合了日本寺廟節慶的燈籠。仔細一瞧：似乎頗像京都「八坂神社」鄰近的二年坂或三年坂。不太確定？那就多欣賞幾次嘍！（影片秒數：0:27）

七、飛鶴 VS 競速

影片的尾聲，出現象徵長壽、幸運的飛鶴。先是影片左方的競速選手飛奔而出，爾後右側的白鶴騰空而起，巧妙的剪接和意念轉換，確實讓人看見編導與歐米茄的用心安排。（影片秒數：0:48）

八、官方指定時計

壓軸中的壓軸，來到影片尾聲，此時一只精美的時計登場，而這正是歐米茄為東京奧運特別推出的潛水300米系列同軸擒縱42毫米大師天文台腕表，表款具備300防水性能、大師天文台認證的8800同軸擒縱機芯，並呼應東京奧運原本舉辦的2020年、限量2020只。（影片秒數：0:51）