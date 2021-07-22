快訊

朝降級努力！ 陳時中研擬指引「訂得差不多了」 八大行業恐無望

診所嗆賴帳！陳時中：打疫苗行政費調升至100元 另訂達標獎勵金

聽新聞
test
0:00 / 0:00

東奧倒數！OMEGA推絕美影片 運動精華、日本文化神結合

聯合報 / 記者釋俊哲／即時報導
摺扇的流轉和機芯自動盤的機芯修飾，華麗視覺殊途同歸。圖 / 翻攝自OMEGA官方youtube頻道。
摺扇的流轉和機芯自動盤的機芯修飾，華麗視覺殊途同歸。圖 / 翻攝自OMEGA官方youtube頻道。

東京奧運倒數一天，即將在明日7月23日開賽。身為官方指定時計的高級鐘表品牌歐米茄（OMEGA），除先前推出三款平面廣告視覺，日前更在官方youtube頻道釋出絕美影片「計時與傳統：當歐米茄遇上日本（Timekeeping and tradition：OMEGA meets Japan）」，上線至今已有近800萬觀賞次數。歐米茄特別將運動、日本文化如富士山、太鼓、神社、新幹線與表款巧妙融合，並在約一分鐘影片中包含八大亮點。自稱日本通、或對日本文化醉心的你，是否也來挑戰看看能發現其中幾個？

一、日之丸 VS 紅色棒棒糖秒針

紅白相間的「日之丸」，是日本國旗的鮮明視覺。圖 / 翻攝自OMEGA官方youtube頻道。
紅白相間的「日之丸」，是日本國旗的鮮明視覺。圖 / 翻攝自OMEGA官方youtube頻道。

日本國旗的「日之丸」，以白色為底、正紅色圓形成為明快視覺，同時日文漢字中的「丸」也有圓型之意。影片中巧妙將新款Planet Ocean 600米系列同軸擒縱39.5毫米大師天文台腕表的「紅色棒棒糖指針」和「日之丸」結合，帶來趣味且和諧的聯想。（影片秒數：0:01）

二、太鼓 VS 超霸計時表圈

鏗鏘有力的日式太鼓，被和超霸計時碼表的次表盤（sub-dial）相結合。這樣說來，太鼓的震撼鼓點，確實也和計時表盤的分秒轉動，略有互通！（影片秒數：0:24）

三、藝伎 VS 自動盤

傳統藝伎在表演時執持的摺扇被和同軸擒縱機芯自動盤巧妙結合，由於扇子的開闔轉動確實跟自動盤的機芯修飾一般，在轉動瞬間格外華麗迷人，也讓人近距離欣賞8913同軸擒縱大師天文台機芯逼近完美的打磨修飾。（影片秒數：0:18）

四、神社 VS 體操

體操選手揮舞手中6米長的緞帶、在空中揮舞出曼妙弧線。畫面另一側則拼接上日本知名地標：山口縣長門的元乃隅神社。該神社創立於1955年，也是日本本州最西北方的稻荷神社。等解禁之後，是不是也來去參拜一下呢？（影片秒數：0:46）

五、枯山水 VS 游絲

日本禪寺中的「枯山水」，以灰色的砂、石模擬山水意念，嘗試帶給參訪者心靈的洗滌。畫面中則對接上機芯最重要的零件「游絲（spiral）」，透過兩造圓弧、規律地排列，真的很療癒呢！（影片秒數：0:08）

六、燈籠 VS 高爾夫球

果嶺上的小白球，一向是高爾夫球的重要視覺。在畫面中的右則巧妙結合了日本寺廟節慶的燈籠。仔細一瞧：似乎頗像京都「八坂神社」鄰近的二年坂或三年坂。不太確定？那就多欣賞幾次嘍！（影片秒數：0:27）

七、飛鶴 VS 競速

影片的尾聲，出現象徵長壽、幸運的飛鶴。先是影片左方的競速選手飛奔而出，爾後右側的白鶴騰空而起，巧妙的剪接和意念轉換，確實讓人看見編導與歐米茄的用心安排。（影片秒數：0:48）

八、官方指定時計

壓軸中的壓軸，來到影片尾聲，此時一只精美的時計登場，而這正是歐米茄為東京奧運特別推出的潛水300米系列同軸擒縱42毫米大師天文台腕表，表款具備300防水性能、大師天文台認證的8800同軸擒縱機芯，並呼應東京奧運原本舉辦的2020年、限量2020只。（影片秒數：0:51）

奧運還有一天即將開始，迫不及待？且或許再度欣賞這只曼妙的影像視覺。影片同步於OMEGA官方instagram中公佈，或可在youtube中搜尋關鍵字：Timekeeping and tradition：OMEGA meets Japan，即可觀賞。

OMEGA 潛水300米系列同軸擒縱42毫米大師天文台腕表，18萬4,000元。圖 / OMEGA提供。
OMEGA 潛水300米系列同軸擒縱42毫米大師天文台腕表，18萬4,000元。圖 / OMEGA提供。
壓軸的OMEGA 潛水300米系列同軸擒縱42毫米大師天文台腕表，限量2,020只，也是本次歐米茄的奧運聯名時計之一。圖 / 翻攝自OMEGA官方youtube頻道。
壓軸的OMEGA 潛水300米系列同軸擒縱42毫米大師天文台腕表，限量2,020只，也是本次歐米茄的奧運聯名時計之一。圖 / 翻攝自OMEGA官方youtube頻道。
體操選手操持的緞帶，化作神社的朱紅色鳥居，綿延通往神之國度。圖 / 翻攝自OMEGA官方youtube頻道。
體操選手操持的緞帶，化作神社的朱紅色鳥居，綿延通往神之國度。圖 / 翻攝自OMEGA官方youtube頻道。
帶有長壽、好運聯想的白鶴，是日本傳統文化的重要象徵。圖 / 翻攝自OMEGA官方youtube頻道。
帶有長壽、好運聯想的白鶴，是日本傳統文化的重要象徵。圖 / 翻攝自OMEGA官方youtube頻道。
OMEGA PLANET OCEAN 600米系列同軸擒縱39.5毫米大師天文台腕表，24萬4,000元。圖 / OMEGA提供。
OMEGA PLANET OCEAN 600米系列同軸擒縱39.5毫米大師天文台腕表，24萬4,000元。圖 / OMEGA提供。
枯山水的和諧之美，巧妙跟機芯游絲產生了冷與熱、砂石與金屬的奇趣對應。圖 / 翻攝自OMEGA官方youtube頻道。
枯山水的和諧之美，巧妙跟機芯游絲產生了冷與熱、砂石與金屬的奇趣對應。圖 / 翻攝自OMEGA官方youtube頻道。
高爾夫球跟燈籠借形體的挪移錯置，在影像中得以窺見OMEGA的用心之處。圖 / 翻攝自OMEGA官方youtube頻道。
高爾夫球跟燈籠借形體的挪移錯置，在影像中得以窺見OMEGA的用心之處。圖 / 翻攝自OMEGA官方youtube頻道。
鏗鏘有力的太鼓，以聲音、能量和計時碼表相呼應。圖 / 翻攝自OMEGA官方youtube頻道。
鏗鏘有力的太鼓，以聲音、能量和計時碼表相呼應。圖 / 翻攝自OMEGA官方youtube頻道。

東京奧運 日本 腕表

延伸閱讀

幫台中之光集氣！台中運動局設立東奧選手加油專區

美第一夫人出席東奧開幕式 23日會晤日皇

東奧開幕式保密到家 維安創日本最大規模

東京奧運惹民眾抗議 美媒：日本人感覺被當棋子

相關新聞

momo購物網「任天堂旗艦店」開幕！推多款電玩搶手夯貨

「宅娛樂」商機持續發酵，momo購物網攜手遊戲大廠Nintendo任天堂，於7月25日正式開幕momo購物網「任天堂旗艦...

大尺寸看奧運！遠傳friDay購物三星55吋4K電視下殺特價

東京奧運在延期一年後，終於將在本周五（7月23日）盛大登場，主辦國日本與台灣僅有一小時時差，不必再熬夜觀戰。根據遠傳fr...

米其林星級月餅！侯布雄茶點沙龍中秋禮盒 預購享95折

米其林星級甜點侯布雄法式茶點沙龍暨精品甜點（SALON DE THE /LA BOUTIQUE de Joël Robu...

東奧倒數！OMEGA推絕美影片 運動精華、日本文化神結合

東京奧運倒數一天，即將在明日7月23日開賽。身為官方指定時計的高級鐘表品牌歐米茄（OMEGA），除先前推出三款平面廣告視...

Fitbit智慧手表、手環推父親節優惠！指定產品88折起

一年一度的父親節將至，平時公務繁忙的爸爸更應該照顧自己的健康，為了協助爸爸們做好每日智慧健康管理， Fitbit推出父親...

南義、德國、東京⋯請選擇！旅行香水帶著你往外飛～

一年多無法出國旅行，許多人真的悶壞了，想去哪些地方呢？到南義的西西里島、還是東京賞櫻花、德國阿爾斯特湖湖畔，透過香味去旅...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。