永恆慕夏特展紀念商品好評不斷 再推限期優惠活動

世界著名裝飾藝術大師-阿爾豐斯．慕夏（Alfons Maria Mucha），1860年7月24日出生於摩洛維亞（在現今的捷克共和國境內）。早年赴法國求學，並在巴黎揚名。他擅用華麗曲線，結合女性與花卉植物元素，成為當時新藝術運動的代表人物，其獨樹一格的作品風格甚至引起了各國藝術家與設計師的仿效與追隨，從西方到東方文化藝術珍品中，皆可看見「慕夏風格」影響與延伸。

由聯合數位文創主辦的「永恆慕夏-線條的魔術 特展」，是睽違十年後，再次有慕夏的真跡特展來台展出，展品包含慕夏的經典畫作、真跡手稿，以及影響慕夏創作的收藏品，另外還有受到「慕夏風格」影響的各國平面藝術家和設計師們的作品，精彩可期！本次主辦單位也與多款台灣知名品牌聯名合作，推出多款由慕夏基金會正版授權主題商品，並於7月24日慕夏生日的這天起，於線上平台搶先推出新品及限期8折優惠活動；結帳再享全館95折優惠，活動只到7月26日，更多商品資訊請上 有.設計uDesign ，喜歡慕夏的民眾別錯過。