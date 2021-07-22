聽新聞
test
0:00 / 0:00
永恆慕夏特展紀念商品好評不斷 再推限期優惠活動
世界著名裝飾藝術大師-阿爾豐斯．慕夏（Alfons Maria Mucha），1860年7月24日出生於摩洛維亞（在現今的捷克共和國境內）。早年赴法國求學，並在巴黎揚名。他擅用華麗曲線，結合女性與花卉植物元素，成為當時新藝術運動的代表人物，其獨樹一格的作品風格甚至引起了各國藝術家與設計師的仿效與追隨，從西方到東方文化藝術珍品中，皆可看見「慕夏風格」影響與延伸。
由聯合數位文創主辦的「永恆慕夏-線條的魔術 特展」，是睽違十年後，再次有慕夏的真跡特展來台展出，展品包含慕夏的經典畫作、真跡手稿，以及影響慕夏創作的收藏品，另外還有受到「慕夏風格」影響的各國平面藝術家和設計師們的作品，精彩可期！本次主辦單位也與多款台灣知名品牌聯名合作，推出多款由慕夏基金會正版授權主題商品，並於7月24日慕夏生日的這天起，於線上平台搶先推出新品及限期8折優惠活動；結帳再享全館95折優惠，活動只到7月26日，更多商品資訊請上有.設計uDesign，喜歡慕夏的民眾別錯過。
此次特展受到國內疫情影響，延期至今年12月18日至中正紀念堂1展廳展出，期間仍持續開放購票，並為了讓盼望慕夏特展許久的粉絲可以搶先收藏特展紀念品，此次主辦單位特別提前開放線上平台銷售，讓疫情宅在家的民眾也可以有機會先收藏商品，此外因聯名款商品上架後獲得廣大迴響，展方也趁好評加碼推出新品，如《舞蹈》款撲克牌就有將近20幅的畫作、以及精美L夾和絲巾，慕夏迷趕快趁著優惠活動入手唷。更多展覽資訊敬請關注瘋活動官網或展覽官方粉絲團。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言