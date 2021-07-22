Fitbit智慧手表、手環推父親節優惠！指定產品88折起

一年一度的父親節將至，平時公務繁忙的爸爸更應該照顧自己的健康，為了協助爸爸們做好每日智慧健康管理， Fitbit推出父親節感恩優惠活動，期望成為貼心健康小幫手。Fitbit智慧手表、手環搭載多種健康數據偵測功能，透過使用Fitbit Pay與一卡通功能，讓爸爸們實現支付零接觸，今年父親節Fitbit精選旗下4款智慧手表、手環，包括適合商務需求老爸的Fitbit Sense與Fitbit Versa 2智慧手表，以及能滿足爸爸們運動健身記錄的Fitbit Charge 4系列，指定商品最低下殺88折起，其中本年度Fitbit最熱賣的Fitbit Sense更提供近1,000元優惠。

Fitbit產品具備PurePulse心率監測技術與進階感測器，整合呼吸率、心率變異分析（HRV）、皮膚溫度、血氧飽和度（SpO2）與靜息心率（RH），協助使用者檢視自身健康狀況；無現金支付也是近期最熱門的功能，Fitbit產品搭載Fitbit Pay與一卡通功能，讓出門在外忙碌的爸爸們能透過手腕上的Fitbit輕鬆達成零接觸交易。

忙碌的爸爸如果常常無法放下手邊工作好好回訊息或是常臨時找不到手機在哪裡，Fitbit Sense與Fitbit Versa 2就是最佳選擇。透過Find My Phone功能可讓手機發出聲響來尋找，語音通話／語音轉文字訊息回覆（語音通話僅限 Fitbit Sense，語音轉文字功能僅限Android系統），可以直接在手腕上接電話或回覆訊息。Fitbit Sense另搭載EDA 膚電感測器，協助爸爸隨時進行壓力管理。

如果爸爸熱愛運動健身，Fitbit Charge 4輕薄舒適與防水設計，進行跑步、游泳、騎乘腳踏車等運動也輕巧無負擔，並具備GPS與活動區間分鐘數，可完整記錄運動路線與強度。Fitbit Charge 4擁有最長7天的電池續航力，也是Fitbit唯一搭載GPS功能的智慧手環，搭配使用運動界著名的社群平台Strava，協助爸爸們上傳運動路線，提升運動樂趣；Fitbit Charge 4特別版更搭配時尚帥氣的針織紋設計表帶，不論運動、上班或休息都能戴出個人品味。