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南義、德國、東京⋯請選擇！旅行香水帶著你往外飛～

聯合報 / 記者劉小川／台北即時報導
Giorgio Armani亞曼尼「高級訂製淡香水花園 - 南義海岸絲柏」／100ml／6,500元。圖／亞曼尼提供
Giorgio Armani亞曼尼「高級訂製淡香水花園 - 南義海岸絲柏」／100ml／6,500元。圖／亞曼尼提供

一年多無法出國旅行，許多人真的悶壞了，想去哪些地方呢？到南義的西西里島、還是東京櫻花德國阿爾斯特湖湖畔，透過香味去旅行，從KARL LAGERFELD到Giorgio Armani亞曼尼，都推出以不同世界著名地方為主題的香水，帶著我們一起飛出去。

KARL LAGERFELD從2020年陸續推出城市系列香水，2021年以女香「東京粉櫻淡香精」、男香「日耳曼湖畔淡香水」帶給大家嗅覺新體驗。

東京，是許多台灣人最喜歡去的都是之一，其中卡爾拉格斐最愛澀谷，可以感受大膽前衛、以及多元文化，而代代木公園中的櫻花樹，每逢櫻花盛開時，美景讓人難忘。東京粉櫻淡香精就以輕盈兼具優雅的風格，前調以以水生調為主，柑橘及大黃的活潑香氣開啟，中調以牧丹、木蘭、櫻花三種花香製成，如同日本女人般精緻；後調雪松結合琥珀與白麝香，帶來溫暖優雅。

卡爾拉格斐出生於德國漢堡，其中阿爾斯特湖更是其中的著名景點，也成為他的家之一。以湖畔帶來的清涼感為主，以水生調為主軸，結合柑橘與薄荷，彷彿是日耳曼的清新感，小蒼蘭、鼠尾草與薰衣草交雜和諧，最後的黃金木與麝香、苔蘚，讓香味陽剛中帶點光彩。

Giorgio Armani則以亞曼尼先生熱愛的南義西西里西南方的潘特列拉島，作為主要靈感，推出「高級訂製淡香水花園 - 南義海岸絲柏」，該地方有著雄偉的火山岩地形，充滿蓬勃生氣，並帶有濃厚南義海岸的度假感。

南義海岸絲柏以絲柏為主調的海洋木質調香水，木質清新帶有海洋香氣，並加入清透的柑橘香調，彷彿海岸波光粼粼映入眼簾。瓶身設計上，最特別是鵝卵石造型的漆皮亮黑瓶蓋，低調中帶奢華感。

KARL LAGERFELD日耳曼湖畔淡香水／60ml／2,100元。圖／鋒恩香水提供
KARL LAGERFELD日耳曼湖畔淡香水／60ml／2,100元。圖／鋒恩香水提供
KARL LAGERFELD東京粉櫻淡香精／60ml／2,100元。圖／鋒恩香水提供
KARL LAGERFELD東京粉櫻淡香精／60ml／2,100元。圖／鋒恩香水提供
用香味來旅行吧！圖／業者提供
用香味來旅行吧！圖／業者提供

櫻花 東京 德國

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