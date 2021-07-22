聽新聞
test
0:00 / 0:00
買雞塊帶冠軍盃 「字母哥」有把LV旅行箱一起帶走嗎？
昨天大家有鎖定2021年美國職籃（NBA）決賽嗎？今年由鳳凰城太陽對上密爾瓦基公鹿隊，最終由公鹿隊拿下睽違五十年的冠軍。在直播的頒獎儀式中，Larry O’Brien冠軍獎盃不只是選手們的榮耀，也是吸引球迷們眼光的焦點，公鹿隊「字母哥」安塔托昆波(Giannis Antetokounmpo)甚至自曝賽後把獎盃「偷走」，帶在身邊一起去買雞塊。
這個被帶去買雞塊的獎盃，其實和許多國際賽事的獎盃一樣，是由路易威登（Louis Vuitton，簡稱LV）訂製的獎盃旅行箱所乘裝著。身為NBA第一個官方獎盃旅行箱供應商，LV也在去年5月推出了NBA聯名系列，其中除了詮釋籃球選手在旅行、比賽、記者會三種場合穿搭單品之外，當時更推出了第一個簽名籃球，蔚為話題。
其實LV從創立起就致力打造能彰顯傳統工匠手藝的個人化產品，獎盃旅行箱也是其一。Larry O’Brien冠軍獎盃的行李箱，是由LV位於法國巴黎郊外的Asnières工坊手工打造的，包裹著LV代表性的經典Monogram帆布，並搭配傳統黃銅固定件，上面「V」字象徵「LV的勝利之旅」並以白、藍、紅呈現，內裡還看得見代表NBA傳統的深藍色，增添優雅氣質。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言