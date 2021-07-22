買雞塊帶冠軍盃 「字母哥」有把LV旅行箱一起帶走嗎？

昨天大家有鎖定2021年美國職籃（NBA）決賽嗎？今年由鳳凰城太陽對上密爾瓦基公鹿隊，最終由公鹿隊拿下睽違五十年的冠軍。在直播的頒獎儀式中，Larry O’Brien冠軍獎盃不只是選手們的榮耀，也是吸引球迷們眼光的焦點，公鹿隊「字母哥」安塔托昆波(Giannis Antetokounmpo)甚至自曝賽後把獎盃「偷走」，帶在身邊一起去買雞塊。

這個被帶去買雞塊的獎盃，其實和許多國際賽事的獎盃一樣，是由路易威登（Louis Vuitton，簡稱LV）訂製的獎盃旅行箱所乘裝著。身為NBA第一個官方獎盃旅行箱供應商，LV也在去年5月推出了NBA聯名系列，其中除了詮釋籃球選手在旅行、比賽、記者會三種場合穿搭單品之外，當時更推出了第一個簽名籃球，蔚為話題。