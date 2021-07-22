momo購物網「任天堂旗艦店」開幕！推多款電玩搶手夯貨

「宅娛樂」商機持續發酵，momo購物網攜手遊戲大廠Nintendo任天堂，於7月25日正式開幕momo購物網「任天堂旗艦店」，集結多款任天堂Switch搶手商品，讓電玩迷免出門一站買齊，像是特別版魔物獵人主機、2021話題新遊戲「薩爾達傳說－禦天之劍HD」、單月熱銷破千件的超夯瑪利歐系列遊戲、未上市即掀起預購熱潮的寶可夢系列新遊戲等應有盡有。歡慶momo購物網「任天堂旗艦店」開館，每每補貨皆造成瘋搶的「健身環大冒險」限量祭出200組專用收納包同捆組，快把握時機搶買！

根據momo購物網統計，打電動為許多人居家娛樂、舒緩放鬆的法寶，帶動上半年電玩遊戲銷售年增達8成，5月防疫警戒升級更再次掀起一波電玩遊戲購買潮，momo購物網5～6月電玩遊戲日均業績成長高達2倍；Nintendo Switch擁有玩法多元、遊戲年齡層廣泛等優點，成為最受消費者青睞的電玩主機首選，約占電玩主機銷售8成。為了滿足「宅娛樂」消費需求，momo購物網持續豐富站上電玩選擇，今年新增約40款新遊戲，其中包含任天堂Switch的瑪莉歐高爾夫、魔物獵人－崛起以及PS5的惡靈古堡8、漫威蜘蛛人等，讓消費者宅在家也不無聊。

momo購物網搶先分享「任天堂旗艦店」必買商品，遊戲類不可錯過超夯瑪利歐系列，像是單月熱銷破千件的「瑪利歐賽車8－豪華版」，網路連線最多可12人一起競賽，在家也能享受甩尾加速、設置陷阱的快感；「超級瑪利歐派對」25款遊戲與親朋好友PK、分組或合力挑戰關卡，還可支援多台主機連線延伸出更多遊戲玩法；「瑪利歐高爾夫 超級衝衝衝」最多可讓4位玩家同時居家揮桿消磨時間。

任天堂Switch粉引頸期待的新遊戲也是一大亮點，像是剛推出的經典再製版「薩爾達傳說－禦天之劍HD」，玩家可以左右握著Joy－Con，分別操作劍、盾牌，享受體感操作專屬的緊張戰鬥；還有如火如荼預購中的「寶可夢－晶燦鑽石、明亮珍珠」忠實重現原作故事，在充滿臨場感的對戰中尋找傳說寶可夢帝牙盧卡與帕路奇亞。momo購物網也推薦新入坑的消費者選擇主機、遊戲、配件一次滿足的「主機同捆組」，完整體驗遊戲樂趣。