推5大城市藝文合作計畫 香奈兒文化基金鼓勵獨立藝術家

香奈兒在今年三月份時，宣布成立香奈兒文化基金（Chanel Culture Fund），目的在於支持不同領域的新銳藝術家，並且與全球各地藝文機構、博物館展開合作，以藝術文化的角度探討多種議題，激發更多對於創意、美感、品味等多樣化的想像與創造力。

回顧嘉柏麗香奈兒女士（Gabrielle Chanel）生前結交過許多藝術大師好友，他們橫跨繪畫、舞蹈、音樂、電影等多領域，像是達利、畢卡索、謝爾蓋達基列夫、普朗克、尚考克多等人，「藝術贊助者」、「前衛藝術召集人」也一直是香奈兒女士為人所知的身份，她珍惜這些才華洋溢的朋友，並對他們在藝術領域的貢獻盡一份心力，無論是資助演出或是設計表演服等，都展現出她惜才、愛才以及鑑賞藝術的好品味。文化基金的成立，也是延續香奈兒女士熱愛藝術的精神。

香奈兒藝術與文化部門全球負責人Yana Peel表示：「從一開始我們決定發展香奈兒文化基金即是放眼國際，反映出我們致力推動全世界藝術創作者與藝術形式多元化的決心，並展示品牌『支持個人創意以及開創人類潛能來驅動創新扮演至關重要的角色』的中心思想，品牌深信『個人創作者』是推動創新的關鍵，將透過此文化基金進一步擴大行動，讓引領未來趨勢的文化創作者和開拓者能得到所需的資源。」

目前香奈兒文化基金主要發展分為兩大項目，其一是設立「CHANEL Next Prize」獎項，支持10位不同領域的獨立藝術家，另外就是與全球多家藝文機構與組織合作的全球性計劃，致力於透過別具特色的不同活動項目，支持文化創新者實踐新創意，並進一步強調品牌對於創作自由與開創潛能的不變承諾。

其中全球性計畫首波將攜手五個城市的五個合作夥伴進行，分別是倫敦的國家肖像館 (The National Portrait Gallery)、洛杉磯的地下博物館 (The Underground Museum) 、巴黎的龐畢度中心 (The Centre Pompidou)、莫斯科的 GES-2 空間、以及上海的上海當代藝術博物館 (Power Station of Art)。透過這五大機構分別聚焦在不同的主題面向，像是女性藝術家、永續環保等，推出相關展覽或獎項、專案等，香奈兒也希望能藉此提供大眾嶄新的角度想像未來世界的樣貌，推動可為社會和文化帶來益處的變革性理念。

★英國國家肖像館「重構敘事：肖像畫中的女性 Reframing Narratives: Women in Portraiture」計畫

雙方合作將研究和提升女性在館藏及博物館展品的代表性，展覽將於博物館在2023年再次開放時展出相關作品，這將是自1896年開幕以來規模最大的改造計畫。國家肖像館香奈兒館藏策展人弗拉維婭弗里傑里博士 (Flavia Frigeri) 說：「我們正在將女性帶回核心位置，並研究館藏作品中的女性，尋找方法，將她們的成就帶給更多觀眾。」

★地下博物館《諾亞大衛斯獎》

在香奈兒文化基金的支持下，洛杉磯的地下博物館將頒發第一個《諾亞大衛斯獎》給三位策展人，以表彰他們在各自領域取得的創新成就。諾亞大衛斯是地下博物館共同創辦人之一藝術家卡倫大衛斯 (Karon Davis) 的已故丈夫，「《諾亞大衛斯獎》讓我們有機會照亮別人，成為燈塔，並有望引領藝術界的變革之路。」卡倫大衛斯表示。

★龐畢度中心 「可持續發展」的城市和社區全新生態計畫

在香奈兒文化基金的支持下，龐畢度中心正開展一項為期數年的計畫，由設計師、藝術家和科學家合作探討，創建「可持續發展」的城市和社區全新生態。龐畢度中心副館長弗雷德里克米蓋魯 (Frédéric Migayrou) 表示：「構想未來世界，意味著與那些尋求生態解決方案的人士和機構密切合作。」

★GES-2空間 年度導師進駐專案

今年才剛開幕，由發電站改建而成的莫斯科GES-2空間，在香奈兒文化基金的支持下，正在啟動一項年度導師進駐專案，以支援戲劇、音樂、舞蹈和影片創作領域敢於突破的俄羅斯女性藝術家。GES-2空間館長特蕾莎瑪維卡 (Teresa Mavic) 表示：「借助這次聯合專案合作，以支持俄羅斯新興女性藝術家，促進俄羅斯藝術界的性別平等，並為她們在世界藝術舞臺上的成功奠定基礎。」

★上海當代藝術博物館 創新藝術、建築領域展覽