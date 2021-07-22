台北晶華酒店「買千送千」！入住5千、送6千 再享升級

三級警戒預計在7/26降級，搶先迎接降級曙光，台北晶華酒店即日起至8月31日推出「買5000，送6000」優惠住房專案，房客以5,000元入住酒店、即可獲贈價值6,000元的超值抵用金以及延遲退房禮遇。抵用金的內容包含3,000元的「晶華美食到你家」餐飲抵用額度、2,000元麗晶精品購物折扣，以及1,000元下次住房房價折抵券，下載晶華會App再享客房升等。

台北晶華酒店此次推出的「買5000送6000」超值住房專案，住宿期間可以利用3,000元的餐飲消費額度，點用「晶華美食到你家Take Regent Home」平台上的所有美食，酒店也安排有專屬美食管家提供餐點送房服務，房客可以在房內品嘗五星美饌。

專案也提供2,000元的麗晶精品消費抵用券，不出飯店大門、即可以在麗晶精品掌握超過50家國際精品的時尚潮流，並享受消費滿額折抵的禮遇。其中的1,000元的住宿抵用券，則可餽贈親友，或在下一次住宿時折抵房價。

台北晶華酒店董事總經理吳偉正表示，晶華酒店的餐飲美食有口皆碑、與麗晶精品共構也有別於其他酒店，「買5000，送6000」的住房專案可將上述兩個優勢一併打包，贈送給前來住房的房客，消費者也能一次擁有美食、購物、放鬆的城市度假。