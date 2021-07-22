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F1冠軍跟男演員手表都選這一牌？男人品味原來藏這裡！

聯合報 / 記者釋俊哲／即時報導
萬國表（IWC）IW501001的大型飛行員七日鍊腕表，精鋼、46.2毫米、自動上鍊機芯、防磁軟鐵內殼、七日長動能，43萬元。圖 / IWC提供。
萬國表（IWC）IW501001的大型飛行員七日鍊腕表，精鋼、46.2毫米、自動上鍊機芯、防磁軟鐵內殼、七日長動能，43萬元。圖 / IWC提供。

品味是一種抽象的概念。品味之所以是「味」、而非品「位」，因為味道可以是複雜、變化萬千的體驗，而非一個位置、一組三軸的數字座標。而男人味也是種抽象的概念，可以是身上的衣著、穿戴配件，又或是見微知著的手表。

F1一級方程式賽車冠軍Lewis Hamilton日前甫於英國銀石（silverstone）賽道拿下該賽道的第八次冠軍。身為英國驕傲的他，在頒獎台上熱情親吻獎盃的同時，也為人發現他戴上了萬國表（IWC）型號IW501001的大型飛行員七日鍊腕表。Lewis Hamilton與IWC的合作已久，不僅過往IWC曾為其推出多款聯名時計，今年六月時，Lewis Hamilton也曾為IWC拍攝全新形象廣告。

在銀石賽道頒獎台上配戴的雖然並非Lewis Hamilton所擁有最複雜、最高價的IWC款式，但這枚IW50100卻以簡潔的黑白雙色面盤、長達七日的動力儲存、啄木鳥式大型表冠，在品牌愛好者心中擁有一席之地，也反映了俐落直率、勇敢堅毅的男人品味。

無獨有偶，電影明星巨石強森（The Rock）也在登上最新「好萊塢報導（The Hollywood Reporter）」雜誌封面時，戴上一只IWC腕表。全名Dwayne Douglas Johnson的巨石強森同時是職業美式足球明星、職業摔角明星，並在1999年初次登上電影大螢幕，至今拍攝電影多達40餘部。根據英國時尚雜誌GQ曾分析，他所擁有的表款收藏包含愛彼（Audemars Piguet）、沛納海（PANERAI）、萬國表（IWC），足稱資深手表愛好者。

而本次他則與曾演出「穿著Prada的惡魔」的Emily Blunt一同為宣傳新片「叢林奇航」登上雜誌封面，而無論巨石強森或雜誌的instagram帳號，皆特別標示IWC官方instagram帳號，宣傳意圖鮮明。雖然照片略為模糊無法清楚辨識，但以線條輪廓而言則神似葡萄牙（Portugieser）或波濤菲諾（Portofino）系列，唯兩者都揉合了古典與現代氣質，則為散發陽剛氣質的巨石強森，帶來更平衡、優雅的男人紳士品味。

Lewis Hamilton日前甫於英國銀石賽道拿下該賽道的第八次冠軍，在頒獎台親吻獎盃時則戴上一只萬國表（IWC）大型飛行員七日鍊腕表。圖 / 翻攝自ig（合成圖）。
Lewis Hamilton日前甫於英國銀石賽道拿下該賽道的第八次冠軍，在頒獎台親吻獎盃時則戴上一只萬國表（IWC）大型飛行員七日鍊腕表。圖 / 翻攝自ig（合成圖）。
身為職業運動員、電影明星的巨石強森，近日為宣傳新片登上雜誌封面，同時也配戴一只IWC腕表。圖 / 翻攝自 ig。
身為職業運動員、電影明星的巨石強森，近日為宣傳新片登上雜誌封面，同時也配戴一只IWC腕表。圖 / 翻攝自 ig。
身為F1「七冠王」的Lewis Hamilton，不時接受雜誌專訪，展現個人穿搭品味。圖 / 翻攝自ig（合成圖）。
身為F1「七冠王」的Lewis Hamilton，不時接受雜誌專訪，展現個人穿搭品味。圖 / 翻攝自ig（合成圖）。

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