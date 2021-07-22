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樂雅樂「牛排買1送1」限時25天！菲力、沙朗都吃得到

聯合報 / 記者陳睿中／即時報導
菲力牛排。圖／樂雅樂提供
菲力牛排。圖／樂雅樂提供

為了感謝消費者在疫情期間的支持，日本連鎖餐廳「樂雅樂」（Royal Host）自即日起，連續25天推出「經典牛排買1送1」的限時優惠，只要購買菲力牛排、牛排海鮮鮮蔬拼盤等餐點，直接可享第2份免費的優惠，讓消費者在家也能享受牛排大餐。

源自日本的樂雅樂家庭餐廳，透過日式手法提供一系列西餐料理，從早餐到晚餐均有供應，包括有牛排、漢堡排，還有日式御膳、咖哩、輕食沙拉等不同選擇，包括台北、台中、台南均有據點。自即日起至8月15日期間，民眾只要點購「菲力牛排」、「牛排海鮮鮮蔬拼盤」、「香煎牛排干貝」或「沙朗牛排」任一餐點，即享第2份免費，2份組合價500～580元。擁有低脂、低卡、低膽固醇等特點的紐西蘭草飼沙朗牛排與菲力牛排，搭配上北海道干貝、阿拉伯藍鑽蝦等食材，一次就能品嚐到海陸雙重美味。

疫情期間，樂雅樂不斷推出不同的優惠方案。除了經典牛排買1送1之外，現在至8月1日期間，也有「日本頂級和牛、和牛漢堡排5折」的優惠活動，可以輕鬆享受到日本秋田A5黑毛和牛，以及由澳洲和牛搭配上台灣黑豚豬肉所製成的和牛漢堡排的滋味。

沙朗牛排。圖／樂雅樂提供
沙朗牛排。圖／樂雅樂提供
香煎牛排干貝。圖／樂雅樂提供
香煎牛排干貝。圖／樂雅樂提供
日本秋田黑毛和牛排飯，原價1,580，優惠價790元。圖／樂雅樂提供
日本秋田黑毛和牛排飯，原價1,580，優惠價790元。圖／樂雅樂提供
沙朗牛排海鮮鮮蔬拼盤。圖／樂雅樂提供
沙朗牛排海鮮鮮蔬拼盤。圖／樂雅樂提供

日本 漢堡 疫情

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