樂雅樂「牛排買1送1」限時25天！菲力、沙朗都吃得到

為了感謝消費者在疫情期間的支持，日本連鎖餐廳「樂雅樂」（Royal Host）自即日起，連續25天推出「經典牛排買1送1」的限時優惠，只要購買菲力牛排、牛排海鮮鮮蔬拼盤等餐點，直接可享第2份免費的優惠，讓消費者在家也能享受牛排大餐。

源自日本的樂雅樂家庭餐廳，透過日式手法提供一系列西餐料理，從早餐到晚餐均有供應，包括有牛排、漢堡排，還有日式御膳、咖哩、輕食沙拉等不同選擇，包括台北、台中、台南均有據點。自即日起至8月15日期間，民眾只要點購「菲力牛排」、「牛排海鮮鮮蔬拼盤」、「香煎牛排干貝」或「沙朗牛排」任一餐點，即享第2份免費，2份組合價500～580元。擁有低脂、低卡、低膽固醇等特點的紐西蘭草飼沙朗牛排與菲力牛排，搭配上北海道干貝、阿拉伯藍鑽蝦等食材，一次就能品嚐到海陸雙重美味。