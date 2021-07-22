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疫後消費力將死灰復燃 微風下半年近10家國際精品上陣

聯合報 / 記者江佩君／即時報導
微風集團下半年陸續進駐近10家國際精品。本報資料照
微風集團下半年陸續進駐近10家國際精品。本報資料照

今年國內疫情嚴峻，三級警戒後更讓百貨、餐飲瞬間人潮消失，但這段期間，百貨的精品佈局仍不斷進行，看好隨著疫情趨穩後消費力可望死灰復燃。微風集團下半年陸續進駐近10家國際精品，包含Balenciaga、FENDI、BOTTEGA VENETA、BURBERRY KIDS全新概念精品童裝、alexanderwang、BUCCELLATI、 Ed Hardy、LANVIN跟ALLSAINTS等，以全新概念店、最新旗艦店型、POP UP STORE、店型改裝等全新面貌登場。

微風信義繼4月以全新概念改裝完成的Balenciaga擴大開幕，空間占地超過百坪，提供完整的男女裝與童裝系列商品。FENDI微風信義女裝精品店也於6月初重新改裝開幕，占地約130平方米，精品店外立面採用拉絲金屬邊框的全景落地玻璃窗明亮通透。7月底BOTTEGA VENETA也將帶來全新男女裝店型，提供更完整的全系列商品。

微風南山的部分，法國百年精品LANVIN也於5月新登場，Ed Hardy也在7月以無色系透明街頭潮流時尚的全新概念店呈現。BURBERRY KIDS全新概念精品童裝7月開幕，以品牌標誌性格紋貫穿系列設計，讓小萌娃散發濃厚英式風格。英國東倫敦時尚品牌ALLSAINTS，也將以全新概念店裝登場，比起以往搖滾叛逆的復古工業風，新店裝改用極簡的俐落線條勾勒品牌風格。

來自義大利米蘭Buccellati高級珠寶品牌以期間限定店形式進駐微風廣場，全台首店並設立專屬VIP室，提供近距離鑑賞空間。alexanderwang全新概念店也於7月開幕。

迎接微解封，微風推出點數放大10倍回饋，即日起至8月1日只要於微風廣場、微風南京、微風信義、微風南山、微風松高指定專櫃消費可享有「點數放大折抵」優惠：美食街餐飲單筆消費達250元即可抵扣「100點現抵50元」；指定餐廳或超市單筆消費達1,000元即可抵扣「100點現抵150元」；指定國際精品等櫃位單筆消費達3,000元即可「300點現抵300元」；指定珠寶及腕表單筆消費達10,000元即可「500點現抵500元」。

微風信義7月底BOTTEGA VENETA將帶來全新男女裝店型。記者江佩君／攝影
微風信義7月底BOTTEGA VENETA將帶來全新男女裝店型。記者江佩君／攝影
微風信義FENDI女裝精品店推出改裝新店型。圖／微風提供
微風信義FENDI女裝精品店推出改裝新店型。圖／微風提供
法國百年精品LANVIN進駐微風南山。圖／微風提供
法國百年精品LANVIN進駐微風南山。圖／微風提供
微風南山BURBERRY KIDS全新概念店。圖／微風提供
微風南山BURBERRY KIDS全新概念店。圖／微風提供
微風廣場alexanderwang全新概念店。圖／微風提供
微風廣場alexanderwang全新概念店。圖／微風提供

微風南山 品牌 疫情

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