百達翡麗5711好狂！不鏽鋼綠面新表一轉手拍賣飆漲13倍

你願意為一只不鏽鋼的自動腕表付出多少錢？百達翡麗（Patek Phillippe）今年4月宣布推出編號5711/1A-014採用橄欖綠色放射狀表面的金鷹（Nautilus）腕表，當地時間昨（7月21）日國際拍賣行安帝古倫（Antiquorum）在摩納哥舉辦的拍賣會上，一枚全新的5711/1A-014就在多口激烈的競標下，以驚人的41萬6,000元歐元成交。這枚腕表原本的定價為台幣101萬8,000元，拍賣成交價合約台幣1375萬3200元，換句話說，在三個月內，價格直接飆漲超過13.5倍。

在這場由安帝古倫CEO Romain Réa主持的「Important Modern & Vintage Timepieces Monaco Auction」實體拍賣上，首度登上拍場的拍品編號152，甫一公佈拍品就成為全球焦點，因為是一枚全新的百達翡麗編號5711/1A-014腕表。這是今年4月鐘表與奇蹟（Watches & Wonders）表展上，百達翡麗才發表今年度的新品，品牌全球總裁Thierry Stern同時也宣布橄欖綠面的編號5711/1A-014將取代原本藍面的編號5711-1A-010腕表，換句話說，史上最暢銷的藍面不鏽鋼金鷹腕表就此停產。品牌於2006年金鷹系列歡慶30週年時推出的藍面表款一直一表難求，拍賣市場價比許多全新的K金鐘表還高，是傳說中「有錢也買不到」的夢幻逸品，不過許多真心喜愛鐘表的藏家其實並不樂見這種價格不理性飆漲的狀況，此次創紀錄的拍賣結果其實也不能說是完全在意料之外。 首度登上拍場的百達翡麗編號5711/1A-014橄欖綠色放射狀表面的金鷹腕表，品項全新未開封，昨日於摩納哥以驚人的41萬6,000歐元成交，約台幣1375萬元。圖／安帝古倫提供 首度登上拍場的百達翡麗編號5711/1A-014橄欖綠色放射狀表面的金鷹腕表，品項全新未開封，昨日於摩納哥以驚人的41萬6,000歐元成交，約台幣1375萬元。圖／安帝古倫提供