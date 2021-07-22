TGI FRIDAYS所屬北軒餐飲集團更名 邱泰翰任新執行長

為讓旗下品牌有更寬廣長遠的發展性，北軒餐飲集團（Bayshore Pacific Hospitality）於2021年7月1日正式更名為開展餐飲集團（Casual Restaurants Inc. ）（下簡稱「開展」）。同時原集團執行長John Hardyment，也將於2021年6月30日退休，並由集團現任董事邱泰翰（Jerry Chiu）擔任開展餐飲集團新任執行長。

北軒餐飲集團多年來於台灣、中國與香港市場深耕西式餐飲，目前經營四個品牌，分別為代理品牌TGI FRIDAYS與Texas Roadhouse，以及自創品牌Dan Ryan's Chicago Grill和Amarion's New York Italian，多年來深受兩岸三地廣大消費者的喜愛。

開展餐飲集團專精於西式休閒餐飲品牌經營，深入兩岸三地的餐飲市場，各品牌透過不同之定位與餐飲型態，提供消費者各種不同的西式餐飲體驗，已成為大中華區西式休閒餐飲的領導品牌。

2020年集團總營業額約為新台幣17億元，而開展於台灣市場經營TGI FRIDAYS、Texas Roadhouse兩品牌，全台共19間餐廳，2020年雖然受到新冠疫情的影響，台灣區合併營業額仍達到近新台幣13億元，較2019年成長9%，顯示消費者對品牌極高的忠誠度及長久以來所建立之品牌形象已深入人心。

在香港市場方面，Dan Ryan's Chicago Grill、Amarion's New York Italian共5間餐廳，2021年上半年起因疫情趨緩及抗中風潮平息，香港餐飲市場回溫，預計營業額亦將恢復到疫情前之水準。

在全球化的影響下，餐飲市場已日趨多元，消費者的喜好亦變幻莫測，而受到疫情的影響，線上與線下商業模式的結合亦給餐飲業者帶來莫大的挑戰與新商機。開展集團除繼續深耕兩岸三地餐飲市場，拓展不同型態的營業模式外，也規劃出兩大經營策略作為發展方向，引領團隊成長與蓬勃發展。

在既有忠誠客戶的基礎上，注入嶄新的時尚新元素，提供客戶創新但不失原味的全方位西式餐飲體驗，藉以跨大目標客群，以增加來客數，並透過社群媒體的經營或異業結盟等宣傳活動，持續製造話題，產生新鮮感，以維持未來營收穩定的成長。同時強化客戶及會員管理系統，優化消費者互動介面，來增加客戶之忠誠度。

此外，開展憑藉多年經營西式餐飲的成功經驗，將持續透過展店，引進新代理品牌及開發自有品牌等方式，於兩岸三地拓展業務範圍，同時因應線上消費的高速成長，公司亦將開發各式線上商品及強化外帶外送服務。

1974年出生的邱泰翰，是身價百億的股市名人「榮安邱」邱明宏之子，畢業於政治大學風險管理與保險學系，之後至美國波士頓學院攻讀金融企管碩士（Boston College MBA、MSF雙碩士）。他曾任月涵投顧擔任分析師，2005年自父親手中接下三二行館董事長職務，經營5年就轉虧為盈。曾砸下近億元跨足餐飲業，與米其林三星主廚亞尼克．亞蘭諾（Yannick Alleno）跨海合作，在台北101，開設Fine Dining餐廳STAY，經營7年後吹熄燈號。2018年開設只有12個座位的高檔私宅日本料理餐廳鮨七海，找來曾任前米其林一星餐廳GINZA SUSHI-ICHI行政總廚的石橋正與其嫡傳弟子野澤勝坐鎮，於2019、2020年獲米其林餐盤推薦。